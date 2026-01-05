L’incident ne s’est donc pas joué uniquement en 2022. Une fois les coffres-forts dérobés, les attaquants ont pu travailler hors ligne, en ciblant en priorité les mots de passe maîtres les plus faibles. Depuis 2024, plusieurs vagues de vols de cryptomonnaies ont ainsi été signalées par des utilisateurs et utilisatrices qui n’avaient pourtant repéré ni campagne de phishing récente ni infection par malware sur leurs appareils. Les fonds disparaissent d’un bloc, directement depuis les cryptowallets, comme si quelqu’un disposait déjà des clés privées nécessaires pour signer les transactions.

C’est ce que décrit la société de renseignement blockchain TRM Labs dans une analyse consacrée aux suites de la fuite LastPass. En examinant des séries de portefeuilles vidés entre 2024 et 2025, ses chercheurs ont identifié des schémas récurrents, avec un même enchaînement de mouvements impliquant d’abord le regroupement des actifs, puis leur conversion en bitcoin lorsque c’était nécessaire, avant un transfert vers des portefeuilles compatibles CoinJoin. Les vols n’interviennent pas tous au même moment, mais par vagues espacées, ce qui colle davantage avec l’idée de coffres-forts déchiffrés progressivement qu’avec une campagne unique exploitant des identifiants fraîchement volés.

TRM affirme avoir pu relier l’activité avant et après le passage par CoinJoin en travaillant sur l’ensemble de la campagne plutôt que sur des cas isolés, en observant la structure des transactions, le calendrier des transferts, les logiciels utilisés et les montants en jeu. Malgré le mixage censé brouiller les pistes, les trajectoires se ressemblent et aboutissent souvent aux mêmes adresses. Les bitcoins issus de ces vols sont régulièrement déposés sur un petit nombre de plateformes d’échange jugées à haut risque et déjà citées dans d’autres dossiers de cybercriminalité, notamment Cryptex et Audi6. Au total, TRM chiffre à environ 35 millions de dollars les montants siphonnés et blanchis de cette manière, sans compter les cas n’ayant pas encore été rattachés à la fuite de 2022.