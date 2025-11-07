HIBP vient tout juste de faire face à la plus vaste ingestion de données de son histoire. L’ensemble approche les 1,96 milliard d’adresses mail uniques, et s’accompagne de presque autant de mots de passe (1,3 milliard), dont environ 625 millions jamais référencés dans la base Pwned Passwords.

De loin, on pourrait croire à un incident gigantesque, mais ce volume provient essentiellement d’archives composites et de listes de credential stuffing issues d’anciennes fuites, agrégées, revendues puis recompilées des années durant.

Pour comprendre la portée réelle de cet ajout, Troy Hunt explique avoir procédé à plusieurs vérifications directes. Sur sa propre adresse, il retrouve un ancien mot de passe qu’il reconnaît sans difficulté, mais découvre également des combinaisons qui ne lui appartiennent manifestement pas. En sollicitant des abonnés HIBP, même tableau : certaines personnes reconnaissent des mots de passe utilisés il y a dix ou vingt ans, parfois encore actifs sur des comptes secondaires, d’autres signalent au contraire des combinaisons mail/mot de passe ne correspondant à aucun usage réel. Un constat assez peu étonnant au final, ces listes ayant été revendues, recombinées et recyclées tant de fois qu’il était inévitable d’y voir apparaître des associations erronées.

Bref, quoi qu’il en soit, on ne parle pas de « deux milliards de comptes soudainement exposés » puisqu’une large part de ces informations circule depuis longtemps sur le dark web ou équivalent. L’intérêt réel de cette indexation tient surtout au fait qu’elle apporte une visibilité nouvelle sur le volume colossal de données sensibles présent dans l’écosystème criminel.