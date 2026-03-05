D’après LastPass, les messages envoyés par les attaquants se présentent comme des alertes liées à un accès non autorisé ou à une action sensible sur le compte, par exemple une tentative de récupération, d’export du coffre ou de modification des informations de sécurité. L’objet reprend les codes d’une réponse ou d’un transfert de mail, de manière à faire croire qu’un échange est déjà en cours. Le corps du texte déroule un faux fil de discussion censé montrer un utilisateur tiers en train de dialoguer avec le support, comme si cette personne avait déjà réussi à lancer la procédure à la place de la victime.

Le contenu adopte le même ton que les communications de sécurité usuelles et oriente naturellement la cible vers un lien présenté comme la meilleure manière de signaler une activité suspecte et de sécuriser le compte.

En cliquant, la victime est redirigée vers une page de connexion hébergée sur le domaine verify-lastpass[.]com, un nom suffisamment proche de l’original pour tromper un internaute pressé. La copie du site officiel reprend les éléments visuels habituels et invite à saisir l’identifiant et le mot de passe maître, des informations ensuite transmises aux opérateurs de la campagne de phishing.

À noter que les adresses d’envoi proviennent en majorité de sites compromis ou de domaines abandonnés, masqués derrière l’affichage d’un nom d’expéditeur « LastPass Support ». Plusieurs variantes circulent au niveau de l’objet ou du domaine utilisé pour la collecte, ce qui complique encore la détection automatique de la campagne. L’entreprise a également tenu à confirmer qu’aucune intrusion n’a été constatée dans ses systèmes et rappelle que les mails envoyés par ses équipes ne demandent jamais de divulguer le mot de passe maître.