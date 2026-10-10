Le cursus et le grade de l’utilisateur sont souvent inscrits à côté de son nom et de son login. FrenchBreaches a compté 92 221 grades ou statuts pédagogiques et 84 724 cursus dans le fichier, et l’équipe interne de l’étudiant, sa « coalition », est indiquée pour 64 081 profils. Dans le champ « wallet », renseigné 138 632 fois, sont stockés les crédits virtuels de la plateforme pédagogique. Ce portefeuille interne « ne constitue pas une preuve d’exposition de données bancaires », précise FrenchBreaches. Cyberattaque.org n’a repéré ni numéro de téléphone ni adresse postale dans les champs annoncés.

Avec le login et le niveau réel d’un étudiant, un escroc peut lui écrire au nom de l’équipe de l’Intra, évoquer une évaluation ou un projet en cours, puis le renvoyer vers une fausse page de connexion, prévient Cyberattaque.org. FrenchBreaches envisage aussi des messages signés par de faux recruteurs. Pour des apprentis développeurs en quête d’un stage ou d’un premier poste, une offre d’emploi rédigée autour de leur cursus exact a de quoi attirer l’œil.

Fentag affirme en outre avoir téléchargé 94 427 photos de profil. FrenchBreaches a relevé de son côté 94 794 références à des photos dans le fichier, sans pouvoir confirmer que les images elles-mêmes ont été dérobées. Si le pirate détient bien ces clichés, il peut créer de faux profils au visage d’étudiants réels, souligne Cyberattaque.org.

Contre ce type de piège, Cybermalveillance.gouv.fr recommande de placer le curseur sur un lien suspect sans cliquer, afin d’afficher sa véritable adresse, ou de rejoindre le site concerné par un favori créé soi-même. Un étudiant de 42 peut ainsi taper lui-même l’adresse de l’Intra dans son navigateur, sans suivre le lien reçu par e-mail. Pour FrenchBreaches, la revendication est crédible. Les chiffres de 140 080 profils et de 94 427 photos sont toutefois encore ceux du vendeur.