Selon le communiqué, les données extraites proviennent des bases élèves et de l’annuaire des personnels de l’académie. Elles concernent les années scolaires 2025-2026 et 2026-2027 et comprennent les catégories suivantes :

noms et prénoms

dates de naissance

identifiants nationaux des élèves (INE)

adresses électroniques personnelles

numéros de téléphone portable

adresses postales

appréciations qualitatives et des notes

L'académie qualifie elle-même cette fuite d’« atteinte importante à la confidentialité des données personnelles concernées », en soulignant que leur utilisation frauduleuse pourrait notamment donner lieu à des tentatives d’hameçonnage ou d’usurpation d’identité. Elle rappelle à ce titre que les services de l’Éducation nationale ne demandent jamais, par courriel, téléphone ou message, de communiquer des identifiants de connexion, des mots de passe ou des coordonnées bancaires, et invite les personnes concernées à ne pas répondre aux messages suspects, à ne pas cliquer sur leurs liens et à les signaler comme indésirables.

La CNIL a été notifiée et une enquête judiciaire est en cours. L'académie assure par ailleurs avoir pris des mesures de sécurisation des infrastructures et des données dès que l’intrusion a été connue, et met à disposition une adresse dédiée, ce.dpd@ac-creteil.fr, pour toute question concernant cette fuite.