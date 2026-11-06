Ces essais ont aussi servi de baptême du feu à une pièce maîtresse, à savoir la chambre de combustion. On parle du cœur du moteur, l’endroit où le méthane et l’oxygène brûlent avant d’être expulsés par la tuyère pour produire la poussée. Pour la première fois, cette chambre avait été fabriquée par Cold Gas Spray (CGS), un procédé d’impression 3D de nouvelle génération. Le principe rappelle un sablage à l’envers, c'est-à-dire qu'au lieu d’arracher de la matière, on projette à très grande vitesse une poudre métallique, sans la faire fondre, et elle s’accroche solidement à la surface. Couche après couche, la pièce prend forme.