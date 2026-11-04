Soucieux de détailler son concept « d’intelligence hybride », sa nouvelle stratégie IA pour Windows, qui consiste à laisser l’OS décider, tâche par tâche, si une requête d’IA s’exécutera localement sur le PC, ou si elle partira au contraire vers le cloud, Microsoft a dévoilé certaines des configurations sur lesquelles cette doctrine pourra s'appuyer à l'avenir.

Rien d’anormal jusque là… Sauf qu’un plan de route affiché pour l’occasion dévoile les noms de nouvelles familles de processeurs Intel et AMD. Des familles dont la dénomination précise aurait théoriquement dû être gardée secrète encore quelques semaines.