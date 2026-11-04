Évoquée pour la première fois seulement quelques semaines après le lancement de la nouvelle gamme GeForce Blackwell, l'hypothétique refonte « SUPER » de ces RTX série 50 est toujours un mystère absolu.

NVIDIA ne communique aucune information officielle à ce sujet et même les informateurs habituellement fiables semblent y perdre leur latin. Après, plusieurs séries d'informations parfaitement plausibles, des nouvelles de report puis d'annulation se sont succédé. Nous en étions restés là cet été, mais la rentrée de septembre et l'arrivée de l'automne ont rebattu les cartes, sans mauvais jeu de mots de notre part.

En effet, l'augmentation régulière du prix de la GeForce RTX 5090 puis sa disparition quasi totale des rayonnages ont été expliquées par différents informateurs : les rares cartes produites sont toutes achetées pour être reconverties et utilisées pour l'intelligence artificielle du fait de leur prix plus attractif – malgré les hausses successives – que les modèles PRO imaginés par NVIDIA pour cet usage.

Dans la foulée, les GeForce RTX 5080 16 Go ont été annoncées comme en fin de production… car une version 24 Go était sur le point de débarquer. Une version qui devait donc faire en quelque sorte d'une pierre deux coups : remettre sur le marché grand public une carte très puissante – certes pas autant que la RTX 5090 – et booster un peu la RTX 5080 16 Go alors que la nouvelle génération de GeForce n'est plus attendue que pour 2028.