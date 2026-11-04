Tout porte à croire que la – toujours hypothétique – GeForce RTX 5080 dotée de 24 Go de VRAM ne sortira pas avant, au mieux, février 2027.
En attendant des nouvelles plus excitantes sur le front des cartes graphiques de nouvelle génération, c'est un peu le feuilleton de l'automne. Alors, sortira ou sortira pas cette fameuse GeForce RTX 5080 dotée de 24 Go de VRAM ?
Toujours aucune annonce de la part de NVIDIA
Évoquée pour la première fois seulement quelques semaines après le lancement de la nouvelle gamme GeForce Blackwell, l'hypothétique refonte « SUPER » de ces RTX série 50 est toujours un mystère absolu.
NVIDIA ne communique aucune information officielle à ce sujet et même les informateurs habituellement fiables semblent y perdre leur latin. Après, plusieurs séries d'informations parfaitement plausibles, des nouvelles de report puis d'annulation se sont succédé. Nous en étions restés là cet été, mais la rentrée de septembre et l'arrivée de l'automne ont rebattu les cartes, sans mauvais jeu de mots de notre part.
En effet, l'augmentation régulière du prix de la GeForce RTX 5090 puis sa disparition quasi totale des rayonnages ont été expliquées par différents informateurs : les rares cartes produites sont toutes achetées pour être reconverties et utilisées pour l'intelligence artificielle du fait de leur prix plus attractif – malgré les hausses successives – que les modèles PRO imaginés par NVIDIA pour cet usage.
Dans la foulée, les GeForce RTX 5080 16 Go ont été annoncées comme en fin de production… car une version 24 Go était sur le point de débarquer. Une version qui devait donc faire en quelque sorte d'une pierre deux coups : remettre sur le marché grand public une carte très puissante – certes pas autant que la RTX 5090 – et booster un peu la RTX 5080 16 Go alors que la nouvelle génération de GeForce n'est plus attendue que pour 2028.
Vers une sortie pas avant février 2027 ?
Nous en étions encore là la semaine dernière avec même une éventuelle accélération du calendrier pour NVIDIA : plutôt qu'une disponibilité vague, au cours du premier trimestre 2027, cette GeForce RTX 5080 24 Go avec ses puces VRAM de 3 Go serait lancée en janvier 2027, voire décembre 2026.
Seulement voilà, nos confrères du site VideoCardz ont appris sur BenchLife que les partenaires de NVIDIA n'auraient encore reçu aucun kit de fabrication de cette nouvelle carte graphique. Nous sommes début novembre et cette absence de livraison serait un très mauvais signe : ces kits de fabrication sont absolument indispensables pour les partenaires de NVIDIA qui en ont besoin pour, ensuite, élaborer leurs propres designs.
Problème, le délai entre réception des kits de fabrication et conception des designs des marques était généralement estimé à six semaines. Un délai déjà tendu qui, en plus, datait du temps où les cartes graphiques gaming étaient le centre d'intérêt principal des partenaires de NVIDIA et où les tensions sur le marché n'étaient pas aussi importantes. Aujourd'hui, certains se hasardent plutôt à parler d'un délai de deux mois minimum.
Vous aurez vite fait le calcul, deux mois à compter d'aujourd'hui – et rien ne dit que les kits seront reçus cette semaine ou la suivante –, cela nous mène déjà au début de l'année prochaine. Pour cette raison, BenchLife ne semble plus du tout croire à une sortie courant janvier 2027. Cela n'empêcherait d'ailleurs pas NVIDIA de tout de même présenter la carte au CES 2027 qui se tiendra du 6 au 9 janvier. Simplement, les cartes seront disponibles plus tard.