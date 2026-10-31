Si la sortie d'un modèle 24 Go de la RTX 5080 ne semble plus guère faire de doute, la question qui se pose est celle du calendrier exact de NVIDIA.
La raréfaction de la GeForce RTX 5090 – de plus en plus réservée aux accélérateurs d'intelligence artificielle – et l'arrivée de puces de GDDR7 en 3 Go ont poussé NVIDIA à revoir sa stratégie autour de la deuxième de cordée, la carte graphique GeForce RTX 5080 dont la remplaçante semble imminente.
Un passage de 16 Go à 24 Go de mémoire vidéo
La chose ne date clairement pas d'hier et dès le mois d'avril 2025, on se posait déjà la question de l'arrivée d'une hypothétique nouvelle version de la GeForce RTX 5080, second modèle le plus puissant de la génération actuelle de cartes graphiques NVIDIA, les Blackwell.
Cette interrogation était alors liée à une refonte plus globale de la gamme avec l'arrivée – comme NVIDIA avait pu le faire sur les générations précédentes – de modèles dits « SUPER ». Crise de la RAM, révolution de l'intelligence artificielle et impact sur le pouvoir d'achat des joueurs, la question des RTX série 50 SUPER semble avoir tourné court, mais à la manière de la reformation d'un groupe de rock, nous avons eu droit à une sorte de revival.
Depuis quelques semaines, il se dit que NVIDIA pourrait bien réorienter tout ou partie de la production de ses GPU GB202 – ses plus puissants actuels à destination du grand public – vers les accélérateurs d'intelligence artificielle. De fait, la GeForce RTX 5090 ne serait pour ainsi dire plus disponible pour les joueurs et la RTX 5080 deviendrait le nouveau fer de lance pour le gaming.
Sauf que… NVIDIA voudrait, dans le même temps, la faire monter un peu en gamme et profiter de l'arrivée des puces de GDDR7 en 3 Go. Sans changer quoi que ce soit ou presque à l'architecture de sa GeForce RTX 5080, NVIDIA pourrait effectivement remplacer les puces de 2 Go par des modèles de 3 Go et ainsi passer la VRAM totale de 16 Go à 24 Go.
Une sortie plus proche que prévue ?
Il y a une quinzaine de jours, une nouvelle rumeur est venue corroborer ces informations préliminaires et pas n'importe quelle rumeur puisqu'elle émanait d'un habitué de ce genre d'informations « pas si secrètes », le site hardware taïwanais BenchLife.
BenchLife expliquait alors que du côté de NVIDIA tout serait pour ainsi dire prêt et que les partenaires de la marque seraient même déjà dans les starting-blocks pour « inonder » le marché de leurs nouveaux modèles. Gardons une certaine mesure cependant car, compte tenu de la situation actuelle, une carte graphique dotée de 24 Go de VRAM sera tout sauf accessible et on peut douter que les partenaires de NVIDIA prévoient des ventes délirantes.
Aujourd'hui cependant, c'est un autre informateur bien connu qui vient apporter de l'eau au moulin de ce lancement de la GeForce RTX 5080 24 Go. En effet, sur la plateforme X, Haruzake cite Board Channels, lequel renforce clairement les rumeurs précédentes. Sans surprise, cette RTX 5080 24 Go viendrait remplacer à la fois le modèle très haut de gamme RTX 5090 (32 Go) et la moins puissante RTX 5080 16 Go.
Cependant, Bord Channels va plus loin en confirmant que NVIDIA aurait déjà écoulé tous ses stocks de RTX 5080 16 Go et que le lancement de la nouvelle version ne serait plus qu'une question de semaines. De fait, en lieu et place d'un lancement début janvier 2027, il se murmure que la sortie pourrait se faire dès le mois de décembre. Soyons honnêtes, à Clubic, nous serions un peu surpris d'une telle manœuvre, le CES de janvier étant tout de même plus propice pour ce genre de sorties.
Remarquez, compte tenu de la situation actuelle, des ventes sans doute relativement faibles auxquelles s'attendent NVIDIA et ses partenaires, on peut imaginer à peu près n'importe quoi. Une chose est en tout cas certaine, il est aujourd'hui quasiment impossible de mettre la main sur une GeForce RTX 5090 et même les RTX 5080 viennent de disparaître de la boutique officielle étatsunienne de NVIDIA.