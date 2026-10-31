La chose ne date clairement pas d'hier et dès le mois d'avril 2025, on se posait déjà la question de l'arrivée d'une hypothétique nouvelle version de la GeForce RTX 5080, second modèle le plus puissant de la génération actuelle de cartes graphiques NVIDIA, les Blackwell.

Cette interrogation était alors liée à une refonte plus globale de la gamme avec l'arrivée – comme NVIDIA avait pu le faire sur les générations précédentes – de modèles dits « SUPER ». Crise de la RAM, révolution de l'intelligence artificielle et impact sur le pouvoir d'achat des joueurs, la question des RTX série 50 SUPER semble avoir tourné court, mais à la manière de la reformation d'un groupe de rock, nous avons eu droit à une sorte de revival.

Depuis quelques semaines, il se dit que NVIDIA pourrait bien réorienter tout ou partie de la production de ses GPU GB202 – ses plus puissants actuels à destination du grand public – vers les accélérateurs d'intelligence artificielle. De fait, la GeForce RTX 5090 ne serait pour ainsi dire plus disponible pour les joueurs et la RTX 5080 deviendrait le nouveau fer de lance pour le gaming.

Sauf que… NVIDIA voudrait, dans le même temps, la faire monter un peu en gamme et profiter de l'arrivée des puces de GDDR7 en 3 Go. Sans changer quoi que ce soit ou presque à l'architecture de sa GeForce RTX 5080, NVIDIA pourrait effectivement remplacer les puces de 2 Go par des modèles de 3 Go et ainsi passer la VRAM totale de 16 Go à 24 Go.