Les joueurs doivent photographier le chat avec l’appareil photo intégré au jeu, car les images de la galerie ne sont pas acceptées. Le développeur a ajouté un détecteur de silhouette de chat, actif directement sur le téléphone, et les photos prises en faible lumière ou les chats habillés d’un petit manteau sont les cas les plus difficiles pour cet outil, selon la foire aux questions du jeu. « Si tu le vois, tu peux l’attraper », promet Nicholas aux joueurs, qu’il s’agisse d’un chat errant ou de celui de l’épicerie du coin.

Le joueur donne ensuite un nom à l’animal, ou rattache sa photo à un chat suggéré, attrapé par d’autres joueurs près de chez lui. Il retrouve alors la fiche du chat dans sa collection, et l’animal apparaît épinglé sur un plan personnel, à l’endroit exact de la rencontre.

Attraper un chat ne coûte rien. Ajouter à sa collection un chat photographié par un autre joueur, depuis le fil mondial ou le plan, coûte en revanche une gemme, et chaque joueur reçoit une gemme gratuite par jour. Les joueurs gagnent d’autres gemmes en participant au jeu quotidien du Top Cat, ou quand le chat qu’ils ont attrapé est couronné meilleur chat du jour. Nicholas propose aussi un abonnement facultatif, Cat Collector Plus, avec trois gemmes par jour et deux photos par chat publié. Il ne vend en revanche aucun espace publicitaire, et réfléchit à signaler sur le plan les lieux qui accueillent des chats, cafés à chats ou refuges.

Chaque semaine, le chat le plus collectionné de chaque quartier prend la tête d’un classement local. En France, LaFliff domine le classement national. Ce chat, photographié en septembre par un joueur, figure dans la collection de 513 personnes, loin devant tous les autres. Sur iPhone, chaque chat attrapé se transforme enfin en autocollant pour iMessage. Les joueurs peuvent aussi publier leurs trouvailles en story Instagram, et quiconque touche la story ajoute le chat à sa collection, au crédit du joueur qui l’a photographié.