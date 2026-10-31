Le chat de la boulangerie et celui qui somnole sur le capot d’une voiture finissent en cartes à collectionner dans Cat Collector, un jeu mobile gratuit où il faut attraper les vrais félins de votre quartier.
Attrapez-les tous ! Nicholas, un développeur montréalais, a sorti son jeu le 1er juillet sur iPhone, puis sur Android. Il faut un iPhone sous iOS 17 ou un smartphone sous Android 11, au minimum, et le jeu est traduit en vingt langues, dont le français. En quelques semaines, les joueurs avaient photographié plus de 33 000 chats dans 134 pays, d’après les chiffres de l’application relayés début octobre par la RTBF.
Sur son site, le développeur annonce aujourd’hui plus de 388 000 chats attrapés et 275 000 collectionneurs, mais aucun organisme indépendant ne les a vérifiés. En France, 16 370 chats apparaissent sur le plan du jeu. Le principe est bête comme chou, faire des photos de chats et Nicholas a pris soin de ne jamais révéler publiquement où vit chaque animal.
Attraper un chat avec l’appareil photo de l’application
Les joueurs doivent photographier le chat avec l’appareil photo intégré au jeu, car les images de la galerie ne sont pas acceptées. Le développeur a ajouté un détecteur de silhouette de chat, actif directement sur le téléphone, et les photos prises en faible lumière ou les chats habillés d’un petit manteau sont les cas les plus difficiles pour cet outil, selon la foire aux questions du jeu. « Si tu le vois, tu peux l’attraper », promet Nicholas aux joueurs, qu’il s’agisse d’un chat errant ou de celui de l’épicerie du coin.
Le joueur donne ensuite un nom à l’animal, ou rattache sa photo à un chat suggéré, attrapé par d’autres joueurs près de chez lui. Il retrouve alors la fiche du chat dans sa collection, et l’animal apparaît épinglé sur un plan personnel, à l’endroit exact de la rencontre.
Attraper un chat ne coûte rien. Ajouter à sa collection un chat photographié par un autre joueur, depuis le fil mondial ou le plan, coûte en revanche une gemme, et chaque joueur reçoit une gemme gratuite par jour. Les joueurs gagnent d’autres gemmes en participant au jeu quotidien du Top Cat, ou quand le chat qu’ils ont attrapé est couronné meilleur chat du jour. Nicholas propose aussi un abonnement facultatif, Cat Collector Plus, avec trois gemmes par jour et deux photos par chat publié. Il ne vend en revanche aucun espace publicitaire, et réfléchit à signaler sur le plan les lieux qui accueillent des chats, cafés à chats ou refuges.
Chaque semaine, le chat le plus collectionné de chaque quartier prend la tête d’un classement local. En France, LaFliff domine le classement national. Ce chat, photographié en septembre par un joueur, figure dans la collection de 513 personnes, loin devant tous les autres. Sur iPhone, chaque chat attrapé se transforme enfin en autocollant pour iMessage. Les joueurs peuvent aussi publier leurs trouvailles en story Instagram, et quiconque touche la story ajoute le chat à sa collection, au crédit du joueur qui l’a photographié.
Des chats localisés à plusieurs centaines de mètres près
Seul le joueur qui a attrapé un chat connaît l’endroit exact de la rencontre. Les autres voient l’animal décalé de plusieurs centaines de mètres sur le plan, parfois une rue ou deux plus loin. La localisation est facultative, et Nicholas promet des réglages de confidentialité plus fins dans les prochaines versions. Pour jouer, il suffit de choisir un pseudo, sans adresse e-mail ni mot de passe, et les joueurs ne peuvent pas s’écrire en message privé. Apple n’a toutefois pas contrôlé ces promesses de confidentialité, formulées par le développeur.
Les propriétaires d’un chat photographié à leur insu peuvent demander son retrait depuis la page de l’animal ou par courriel au support. Nicholas demande aussi aux joueurs d’obtenir l’accord du propriétaire avant de publier un chat d’intérieur, et prévient qu’en épinglant un chat chez lui, un joueur dévoile la position approximative de son domicile.
Gadget Review n’a trouvé aucune politique de protection animale dans les documents du développeur, et conseille aux joueurs de ne jamais poursuivre ni acculer un chat pour le photographier, ni d’entrer sur une propriété privée. Nicholas discute avec des associations de protection animale, et voudrait à terme aider les chats perdus à retrouver leur famille et les refuges à faire adopter leurs pensionnaires.