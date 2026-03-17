« Travailler pour le roi de Prusse » est une vieille expression française du XVIIIème siècle, qui signifie « travailler pour rien » ou « gratuitement. » En un sens, c'est un peu ce qui est arrivé aux joueurs de Pokemon Go, avec cette information dévoilée il y a quelques jours.

En effet, pendant près d'une décennie, les joueurs ont scanné l'ensemble du monde extérieur, allant des rues aux monuments en passant par les parcs ou même les simples vitrines. Cette activité frénétique menée par près de 143 millions de personnes a permis au développeur du jeu Niantic de construire au final une base de données unique au monde comprenant plus de 30 milliards d'images du monde réel.