Des gens jouent à Pokemon Go partout dans le monde. Mais ce qu'ils croyaient être un plaisir innocent était aussi une sorte de travail bénévole réalisé pour le compte de Niantic.
Peu de jeux de smartphone ont connu une popularité aussi phénoménale que Pokemon Go, l'application qui permet d'attraper des Pokemon dans la réalité, en pointant sa caméras dans les rues de son quartier. Mais ce mode de fonctionnement particulier n'avait semble-t-il pas pour seul objectif de donner un contenu plus réel aux quêtes des joueurs !
Niantic a réussi à se doter d'une base de données de plus de 30 milliards d'images du monde réel
« Travailler pour le roi de Prusse » est une vieille expression française du XVIIIème siècle, qui signifie « travailler pour rien » ou « gratuitement. » En un sens, c'est un peu ce qui est arrivé aux joueurs de Pokemon Go, avec cette information dévoilée il y a quelques jours.
En effet, pendant près d'une décennie, les joueurs ont scanné l'ensemble du monde extérieur, allant des rues aux monuments en passant par les parcs ou même les simples vitrines. Cette activité frénétique menée par près de 143 millions de personnes a permis au développeur du jeu Niantic de construire au final une base de données unique au monde comprenant plus de 30 milliards d'images du monde réel.
Des données qui vont permettre à des robots de s'orienter seuls dans le monde
Et on le sait aujourd'hui, les données sont le carburant essentiel à l'entraînement de systèmes autonomes. Niantic a pu ainsi l'utiliser pour mettre au point un système qui « permet de localiser votre position sur une carte avec une précision de quelques centimètres, à partir d'une poignée de clichés des bâtiments ou autres points de repère visibles. L'entreprise souhaite l'utiliser pour aider les robots à se déplacer avec plus de précision dans les endroits où le GPS n'est pas fiable », selon la MIT Technology Review.
Un système qui pourrait lui rapporter gros, puisque Niantic a commencé à licencier cette technologie, avec un premier partenaire qui est la start-up Coco Robotics. Cette dernière produit des robots de livraison qui déposent des pizzas ou bien des sacs de course dans déjà de nombreuses villes américaines ainsi qu'en Europe. Avec le système de Niantic, Coco Robotics va pouvoir faire fonctionner ses robots correctement, même là où le signal GPS est faible.
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