Heureusement, les joueurs ont trouvé la parade, à savoir l'astuce Persian. Ce Pokémon très gracieux possède une capacité spéciale, Jackpot, qui génère de l'argent à chaque coup donné. Le principe consiste, en fin de vague, à garder volontairement un dernier ennemi très résistant en vie. Persian l'attaque en boucle sans jamais le tuer, ce qui permet de gagner un maximum de pièces et de débloquer sa progression. Face au boss Artikodin, cette technique rapporte carrément 2 000 pièces par frappe, soit plus de 100 000 par vague, ou wave, dans le jeu.