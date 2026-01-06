Jeu de tower defense gratuit directement inspiré de l'univers de Pokémon, PokéPath est en train de faire son chemin sur le web. Mais derrière ses airs mignons, le jeu cache un vrai casse-tête stratégique.
Un Salamèche pixelisé par-ci, un Mackogneur qui cogne par-là, PokéPath TD, le jeu développé par un Espagnol qui répond au pseudonyme de Khydra, ressemble à un tower defense Pokémon classique. Sauf qu'après quelques heures emballantes de jeu, le vernis craque. Les joueurs se heurtent à un mur de difficulté brutal et finissent, pour beaucoup, par abandonner. Ce fut notre cas, mais attention, on vous conseille d'essayer. Sur Reddit, un joueur a carrément décortiqué les mécaniques cachées du jeu, teinté d'une économie punitive, d'une invisibilité dévastatrice, et d'une rotation d'équipe obligatoire. Bienvenue dans l'enfer stratégique.
Rotation d'équipe et adaptation permanente sont au menu dans PokéPath TD
PokéPath TD est un tower defense, c'est-à-dire un jeu où des ennemis défilent sur une route sur laquelle vous devez les éliminer, et ce avant qu'ils n'atteignent la fin. Vous positionnez et changez de position au fur et à mesure des Pokémon qui combattent automatiquement, puis vous les améliorez avec l'argent récolté.
Dans le détail, PokéPath TD impose une règle simple mais dévastatrice, qui consiste à n'avoir au maximum que 10 Pokémon actifs en même temps sur le terrain. Tous les autres croupissent dans la Boîte PC, cette grille en 3×3 qui devient rapidement votre pire cauchemar logistique. Il est impossible de tout gérer avec une seule dream team surpuissante, comme dans les anciens Pokémon TD.
On préfère vous prévenir, il est impossible de garder la même équipe du début à la fin. Chaque type de vague exige des Pokémon spécifiques qu'il faut échanger en plein niveau. Si des ennemis invisibles arrivent, sortez vite Natu ou Cornèbre de votre réserve, car ils seront les seuls capables de les détecter. Et si un boss ultra-résistant débarque, le boxeur Mackogneur devient indispensable pour briser son armure, sinon vos attaquants ne lui feront aucun dégât. Comprendre quand changer d'équipe fait ici toute la différence entre victoire et défaite.
Dans le jeu, chaque Pokémon possède quatre statistiques : puissance, vitesse d'attaque, portée et taux critique. Monter de niveau améliore peu ces stats, mais faire évoluer un Pokémon multiplie sa force. Le problème, c'est qu'en fin de partie, les ennemis deviennent si résistants que taper fort ne suffit plus. Seuls le poison et la brûlure, qui retirent un pourcentage de vie, restent efficaces.
Le développeur continue d'améliorer le jeu
Parlons franchement, l'économie de PokéPath TD est énigmatique. Faire évoluer vos Pokémon coûte de plus en plus cher, mais battre des niveaux rapporte toujours les mêmes sommes dérisoires. Le pire, c'est que chaque nouvel œuf coûte plus que le précédent. Plus vous collectionnez de Pokémon, donc, et plus les suivants deviennent hors de prix. Un œuf peut atteindre 50 000 pièces en fin de jeu, comme le rapportent des joueurs au départ captivés, et au final frustrés.
Heureusement, les joueurs ont trouvé la parade, à savoir l'astuce Persian. Ce Pokémon très gracieux possède une capacité spéciale, Jackpot, qui génère de l'argent à chaque coup donné. Le principe consiste, en fin de vague, à garder volontairement un dernier ennemi très résistant en vie. Persian l'attaque en boucle sans jamais le tuer, ce qui permet de gagner un maximum de pièces et de débloquer sa progression. Face au boss Artikodin, cette technique rapporte carrément 2 000 pièces par frappe, soit plus de 100 000 par vague, ou wave, dans le jeu.
Sans cette astuce, compléter le Pokédex des 70 Pokémon devient presque impossible vu les prix délirants. Khydra, le développeur espagnol du jeu, publie régulièrement des mises à jour pour améliorer l'interface et corriger des bugs. Pourtant, il n'a pas encore modifié cette technique de farm. Alors, est-ce un choix assumé pour aider les joueurs, ou simple oubli ? Impossible à dire. Mais la base de départ est solide.