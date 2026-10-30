Au deuxième trimestre, 77,7 millions des 130,3 millions de visiteurs quotidiens de Reddit naviguaient sans être connectés, d’après les chiffres transmis par l’entreprise au gendarme boursier américain. Pour Steve Huffman, la « grande majorité » des accès non autorisés au site, autrement dit l’aspiration et le vol de ses données, passe par cette navigation anonyme. Reddit a coupé l’accès sans compte à Old Reddit, son ancienne interface, et supprimera ses flux RSS le 13 novembre, avant de fermer l’accès public à son API d’ici mars 2027. Google et OpenAI paient pour exploiter ces discussions, et Reddit continuera de vendre des licences à d’autres entreprises, avec des garde-fous, selon son P.-D.G. Souvenez-vous, en octobre 2025, l’entreprise a porté plainte à New York contre Perplexity et trois sociétés de collecte de données, dont SerpApi, accusées d’avoir récupéré ses discussions dans les pages de résultats de Google. Ses équipes avaient créé une publication visible uniquement par le robot d’indexation de Google, et l’ont retrouvée quelques heures plus tard dans les réponses de Perplexity, d’après la plainte. Perplexity conteste ces accusations.

Le test débutera hors des États-Unis, dans des pays encore inconnus, et la France pourrait donc être concernée. La page d’accueil restera accessible sans compte, et Reddit souhaite que les visiteurs arrivés par un lien partagé ou un moteur de recherche voient le contenu du lien. À un internaute inquiet de buter sans cesse sur un écran de connexion en cherchant la solution d’un problème technique, Steve Huffman a répondu que ces visiteurs de passage n’étaient pas la priorité, et qu’il faudrait tester pour « trouver le bon équilibre ». Les lecteurs attachés à leur anonymat pourront utiliser un mode de navigation privée « vraiment privé », reconstruit par Reddit, mais seulement dans l’application.