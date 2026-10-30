Dans plusieurs pays hors des États-Unis, Reddit demandera d’ici la fin de l’année à ses visiteurs de se connecter avant de lire la plupart des discussions.
Open bar, c'est terminé. Reddit deviendra une expérience « principalement connectée », a prévenu son P.-D.G, Steve Huffman, dans un message posté sur la plateforme hier, jour de la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise. Il parle d’un « grand changement » à titre personnel, lui dont la vie a été façonnée par l’Internet ouvert, mais aussi de la bonne décision pour Reddit et ses affaires. L’entreprise veut freiner les robots d’IA qui aspirent ses discussions, mais elle perd aussi chaque semaine des visiteurs venus de Google, et tire la majeure partie de ses revenus de ses membres connectés.
Six visiteurs quotidiens sur dix lisent Reddit sans compte
Au deuxième trimestre, 77,7 millions des 130,3 millions de visiteurs quotidiens de Reddit naviguaient sans être connectés, d’après les chiffres transmis par l’entreprise au gendarme boursier américain. Pour Steve Huffman, la « grande majorité » des accès non autorisés au site, autrement dit l’aspiration et le vol de ses données, passe par cette navigation anonyme. Reddit a coupé l’accès sans compte à Old Reddit, son ancienne interface, et supprimera ses flux RSS le 13 novembre, avant de fermer l’accès public à son API d’ici mars 2027. Google et OpenAI paient pour exploiter ces discussions, et Reddit continuera de vendre des licences à d’autres entreprises, avec des garde-fous, selon son P.-D.G. Souvenez-vous, en octobre 2025, l’entreprise a porté plainte à New York contre Perplexity et trois sociétés de collecte de données, dont SerpApi, accusées d’avoir récupéré ses discussions dans les pages de résultats de Google. Ses équipes avaient créé une publication visible uniquement par le robot d’indexation de Google, et l’ont retrouvée quelques heures plus tard dans les réponses de Perplexity, d’après la plainte. Perplexity conteste ces accusations.
Le test débutera hors des États-Unis, dans des pays encore inconnus, et la France pourrait donc être concernée. La page d’accueil restera accessible sans compte, et Reddit souhaite que les visiteurs arrivés par un lien partagé ou un moteur de recherche voient le contenu du lien. À un internaute inquiet de buter sans cesse sur un écran de connexion en cherchant la solution d’un problème technique, Steve Huffman a répondu que ces visiteurs de passage n’étaient pas la priorité, et qu’il faudrait tester pour « trouver le bon équilibre ». Les lecteurs attachés à leur anonymat pourront utiliser un mode de navigation privée « vraiment privé », reconstruit par Reddit, mais seulement dans l’application.
Un million de visites Google en moins chaque semaine
En octobre, Reddit a perdu en moyenne plus d’un million de visites hebdomadaires venues des moteurs de recherche, d’après la lettre de Steve Huffman aux actionnaires. Le P.-D.G impute ce recul aux réponses générées par l’IA de Google, qui dispensent les internautes de cliquer vers les sites, rapporte l’agence Reuters dans une dépêche reprise par Boursorama. Il prévient que le nombre de visiteurs quotidiens pourrait reculer d’un faible pourcentage à deux chiffres au quatrième trimestre, par rapport à environ 130 millions, et l’action Reddit a perdu 18 % en séance prolongée après cet avertissement. Au troisième trimestre, l’entreprise a réalisé 895 millions de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 53 % sur un an, mais ses visiteurs quotidiens américains ont reculé de 2 %.
« Reddit est devenu si grand que sans un minimum de personnalisation, il perd tout intérêt », écrit Steve Huffman dans son message, avant de rappeler aux actionnaires que les membres connectés et les utilisateurs de l’application assurent plus de 80 % de la monétisation du site. « Une publicité non personnalisée n’est qu’un gaspillage d’espace pour tout le monde », a-t-il ajouté. Reddit n’a pas besoin de connaître le nom ou l’identité réelle de ses membres, selon lui, car l’entreprise personnalise ses publicités d’après les communautés qu’ils fréquentent. Ces données d’intérêt sont aussi partagées avec des partenaires publicitaires, sauf refus de l’utilisateur dans ses réglages.
Pour Luke Stillman, du cabinet d’études Madison and Wall, cité par Reuters, cette connexion obligatoire sera un obstacle de plus pour les visiteurs occasionnels. Les habitués n’ont guère apprécié l’annonce. Le 29 octobre au soir, ils avaient laissé environ 200 commentaires sous le message de Steve Huffman, dont le score de votes s’élevait à zéro, d’après Gizmodo.
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