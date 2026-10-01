Ces restrictions interviennent alors que les discussions hébergées par Reddit alimentent des accords de licence de données liés à l'IA. Au deuxième trimestre, les « autres revenus » de l’entreprise, hors publicité, ont atteint 43 millions de dollars, soit 24 % de plus qu’un an auparavant. Ce chiffre ne mesure pas à lui seul les recettes de ces licences, mais il rappelle l’intérêt économique de contrôler les accès aux contenus.