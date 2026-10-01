Reddit supprimera ses flux RSS le 13 novembre 2026, puis mettra fin à l’accès public à son API d’ici mars 2027. La plateforme invoque le scraping automatisé. Lecteurs, modérateurs et développeurs devront chacun revoir leur manière d’accéder aux discussions.
Un flux RSS Reddit permet de suivre les nouvelles publications d’une communauté dans l’agrégateur de son choix, sans retourner sur le site pour vérifier ce qui a changé. C’est cet usage discret qui va disparaître en premier. Pour les outils qui interrogent directement les conversations, l’échéance viendra quelques mois plus tard.
Les flux RSS disparaissent sans remplaçant pour les lecteurs
Comme le rapporte TechCrunch, Reddit arrêtera de prendre en charge ses flux RSS le 13 novembre. La plateforme estime qu’ils sont devenus un point d’entrée courant pour la collecte massive de données et les usages automatisés abusifs. La mesure frappe pourtant aussi les personnes qui s’en servent simplement pour suivre leurs communautés depuis une application de lecture.
Lorsque Reddit avait laissé entendre plus tôt qu'il préparait la fin du RSS, de nombreux modérateurs s'étaient inquiétés de voir leurs communautés devenir difficiles à gérer. Pour ceux qui utilisent ces flux comme système d’alerte, Reddit recommande de migrer vers l’application Discord Relay Devvit avant la coupure. Cette piste concerne leurs tâches de modération : l’entreprise ne propose aucun équivalent aux flux RSS utilisés pour suivre des communautés depuis l’extérieur. Un lecteur ordinaire n’a donc pas de solution de remplacement annoncée.
L’API publique fermera en mars 2027, les applications agréées devront s’enregistrer
Le second calendrier concerne l’API publique, dont l’accès prendra fin d’ici mars 2027. Les outils de veille sur les réseaux sociaux et les chercheurs IA qui l’utilisent pour consulter automatiquement des conversations devront trouver un autre cadre d’accès. Les produits d'IA devront, eux, passer par des accords commerciaux avec Reddit pour accéder à ses données.
Tous les usages de l’API ne sont toutefois pas promis au même sort. Les développeurs d’applications et de bots tiers approuvés doivent les enregistrer auprès de Reddit avant le 12 janvier 2027 : après cette date, ceux qui ne l’auront pas fait perdront leur accès. La fermeture semble donc viser l'accès ouvert à tous. Reddit ne précise toutefois pas ce qu'il adviendra des applications enregistrées après mars 2027.
Ces restrictions interviennent alors que les discussions hébergées par Reddit alimentent des accords de licence de données liés à l'IA. Au deuxième trimestre, les « autres revenus » de l’entreprise, hors publicité, ont atteint 43 millions de dollars, soit 24 % de plus qu’un an auparavant. Ce chiffre ne mesure pas à lui seul les recettes de ces licences, mais il rappelle l’intérêt économique de contrôler les accès aux contenus.
Même Old Reddit voit son accès limité face au scraping
Reddit prévoit aussi des restrictions pour Old Reddit, l’ancienne version de son site. Dans les prochains mois, son accès sera limité aux modérateurs connectés et aux utilisateurs connectés l’ayant utilisé au cours des 90 derniers jours. Là encore, l’entreprise met en cause le scraping abusif et le trafic automatisé, dans la continuité de sa lutte contre les bots IA.
La lutte contre la collecte massive touche ainsi des usages qui n'ont rien d'abusif. Elle s'inscrit dans un mouvement plus large : à mesure que leurs contenus prennent de la valeur pour l'IA, les plateformes referment un à un les accès ouverts qui permettaient de les consulter librement.
- Une très grande communauté (à condition de comprendre l'anglais)
- Des tonnes de sujets abordés