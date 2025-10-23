Avec plus de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens répartis sur des centaines de milliers de communautés thématiques, Reddit est devenu une manne de données précieuses pour les IA qui cherchent à entraîner leurs modèles linguistiques avec du contenu généré par de vraies personnes.

Pour protéger les conversions, Reddit a mis en place plusieurs barrières. La plateforme utilise des systèmes anti-scraping automatisés, lesquels surveillent et bloquent les connexions suspectes. L'entreprise impose des limitations par adresse IP, des protections CAPTCHA contre les robots, et des outils de détection d'anomalies. Le fichier robots.txt de Reddit indique clairement aux robots automatisés qu'ils n'ont pas le droit d'explorer le site sans autorisation préalable. D'ailleurs, les conditions d'utilisation interdisent explicitement le scraping sans accord écrit et toute exploitation commerciale du contenu.

Certaines entreprises comme OpenAI ou Google ont choisi de respecter ces règles en signant des accords de licence avec Reddit. Ces partenariats encadrent l'accès aux données tout en garantissant la protection des droits des utilisateurs et de la plateforme. Reddit propose également une Data API permettant un accès en masse aux données, mais celle-ci impose une authentification, des limitations de débit, et interdit formellement l'utilisation pour l'entraînement de modèles d'IA sans accord spécifique.