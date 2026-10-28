Nous vous en parlons suffisamment souvent, l'avenir CPU chez Intel est clairement placé sous le signe de la prochaine génération baptisée Nova Lake et porteuse de tous les espoirs.

Pour autant, à côté de nouvelles sur la nomenclature utilisée par Intel ou les tous premiers indices concernant les performances de ces futures puces, nous avons des échos autour d'une autre gamme qui pourrait bien être lancée en parallèle de Nova Lake. Il faut effectivement savoir que, modernité oblige, les processeurs Nova Lake ne seront en mesure d'exploiter que de la DDR5. Or, il ne vous aura pas échappé que celle-ci est actuellement hors de prix.

Non que la DDR4 soit particulièrement bon marché, mais cette mémoire de génération précédente reste malgré tout plus abordable et c'est ce qui guiderait Intel dans sa volonté de lancer cette gamme parallèle. Baptisée Raptor Lake Next, cette future série a été évoquée pour la première fois en juin dernier et, depuis, les indices se sont multipliés avec des processeurs à destination des machines de bureau, mais aussi des ordinateurs portables.

En l'absence d'annonces officielles de la part d'Intel, tout ceci reste évidemment à prendre avec un certain recul, mais de nouvelles données dénichées par VideoCardz confirment que, non seulement ces processeurs Raptor Lake Next existent, mais aussi que leur commercialisation est proche.