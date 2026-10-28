L'actualité chez Intel, c'est bien sûr et avant tout Nova Lake, mais ce serait oublier un peu vite que de nouvelles puces Raptor Lake sont en embuscade.
En marge du lancement de la génération Nova Lake, Intel entend effectivement prolonger son offre en matière de processeurs capables de gérer la DDR4. Raptor Lake Next sera là pour ça et de nouveaux indices indiquent que les puces ne sont plus très loin de nous.
Raptor Lake Next pour rester en DDR4
Nous vous en parlons suffisamment souvent, l'avenir CPU chez Intel est clairement placé sous le signe de la prochaine génération baptisée Nova Lake et porteuse de tous les espoirs.
Pour autant, à côté de nouvelles sur la nomenclature utilisée par Intel ou les tous premiers indices concernant les performances de ces futures puces, nous avons des échos autour d'une autre gamme qui pourrait bien être lancée en parallèle de Nova Lake. Il faut effectivement savoir que, modernité oblige, les processeurs Nova Lake ne seront en mesure d'exploiter que de la DDR5. Or, il ne vous aura pas échappé que celle-ci est actuellement hors de prix.
Non que la DDR4 soit particulièrement bon marché, mais cette mémoire de génération précédente reste malgré tout plus abordable et c'est ce qui guiderait Intel dans sa volonté de lancer cette gamme parallèle. Baptisée Raptor Lake Next, cette future série a été évoquée pour la première fois en juin dernier et, depuis, les indices se sont multipliés avec des processeurs à destination des machines de bureau, mais aussi des ordinateurs portables.
En l'absence d'annonces officielles de la part d'Intel, tout ceci reste évidemment à prendre avec un certain recul, mais de nouvelles données dénichées par VideoCardz confirment que, non seulement ces processeurs Raptor Lake Next existent, mais aussi que leur commercialisation est proche.
Quatre références bientôt commercialisées ?
Par l'intermédiaire de Club386, nos confrères ont mis la main sur ce que l'on appelle des manifestes d'expédition. Autrement, des listings issus des douanes confirmant l'existence desdites puces Raptor Lake Next. Tout porte à croire que, pour le moment, il est question chez Intel de quatre puces.
- 99DLMV : 8x P-Cores + 8x E-Cores, 3,5 GHz, cache L3 30 Mo, 125 W
- 99DLMT : 8x P-Cores + 12x E-Cores, 2,1 GHz, cache L3 33 Mo, 65 W
- 99DLMW : 6x P-Cores + 4x E-Cores, 2,6 GHz, cache L3 24 Mo, 65 W
- 99DLMX : cœurs inconnus, 2,6 GHz, cache L3 inconnu, 65 W
Vous l'aurez compris, ces informations, qui n'ont donc rien d'officiel, sont encore très parcellaires. Reste que l'on tient malgré tout quelques précisions intéressantes comme ce premier processeur de la liste qui, avec ses 16 cœurs et son cache de 30 Mo, pourrait remplacer avantageusement le Core i5-14600 en proposant davantage de cœurs performants et un cache plus important.
Pour le reste, c'est plutôt flou. Bien sûr, il y a déjà cette puce 99DLMX pour laquelle le nombre de cœurs et la quantité de cache sont inconnus, mais il y a aussi ce mystérieux 99DLMT qui pourrait être un Core i7, mais qui ne semble pas beaucoup changer la donne par rapport à la puce de 14ᵉ génération (le Core i7-14700) que nous connaissons déjà.
Enfin, aucune mention d'éventuels Core i3 pour cette future vraie/fausse nouvelle gamme dont l'intérêt dépendra surtout des prix que compte pratiquer Intel. Sachant qu'il serait question de profiter des tarifs plus avantageux de la DDR4 sur la DDR5, on peut espérer un geste de la part du fondeur, mais aujourd'hui, plus rien ne nous surprendrait. Affaire à suivre…