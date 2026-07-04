La crise de la DDR5 est si puissante qu'elle pousse Intel à produire des puces d'anciennes générations, capables d'exploiter la DDR4.
En principe, chez Intel, quand une nouvelle gamme de processeurs arrive sur le marché, elle chasse définitivement une série précédente. C'est ainsi qu'Arrow Lake aurait dû mettre un terme à la 13ᵉ génération (Raptor Lake) et la sortie prochaine de Nova Lake sonner le glas pour la 14ᵉ gen (Raptor Lake Refresh).
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Raptor Lake Next, mais pas seulement
En mars dernier, Intel a lancé ce qu'il appelle le « refresh » de sa gamme de processeurs Arrow Lake avec deux modèles (Core Ultra 250K Plus et 270K Plus) que nous avions particulièrement appréciés.
Deux modèles qui devraient toutefois signifier le baroud d'honneur du socket LGA-1851, lequel sera remplacé par le LGA-1954 de la génération Nova Lake, tout cela avec prise en charge de la seule DDR5. C'est peut-être là le problème en ce moment pour Intel : alors que l'inflation autour de la DRAM touche avec plus de vigueur la DDR5, Intel est démuni.
En avril dernier, nous évoquions déjà la possible prolongation – par Intel – de sa 14ᵉ génération afin de disposer dans son catalogue de puces en mesure d'exploiter la DDR4. Certes, celle-ci connaît aussi une importante inflation, mais elle reste plus raisonnable que la DDR5. Cette information d'avril est aujourd'hui confirmée par des nouvelles en provenance de Chine.
De fait, il convient de rester prudent : ce qui est dit plus bas ne concerne à l'heure actuelle que la Chine, donc pas le Vieux Continent ou la France.
Renouveau des stocks d'Alder Lake et Raptor Lake
Notez également qu'il n'est pas ici question de parler de la troisième génération de puces Raptor Lake évoquée il y a quelques jours par Intel, Raptor Lake Next, qui déboulerait en début d'année prochaine.
Non, à en croire VideoCardz qui reprend des informations publiées par ChannelGate, Intel aurait tout simplement relancé la production de ses puces Core de 13ᵉ et 14ᵉ générations, les architectures baptisées Raptor Lake et Raptor Lake Refresh avec, toutefois, un focus sur la Cine et, en particulier, les segments des OEM et du DIY.
Le premier concerne les intégrateurs, les fabricants de machines dites préassemblées, mais c'est le second qui nous intéresse le plus car il s'agit de ce que l'on appelle en France le marché du détail : en un mot comme en cent, il s'agit de re-rendre disponibles aux particuliers des puces qui ont été lancées en 2022 et 2023.
Nous le disions précédemment, au-delà des performances de ces puces, c'est surtout leur capacité à prendre en charge de la DDR4 ou de la DDR5 en fonction de la carte mère qui leur est associée. Alors que la Chine monte en puissance sur la DDR5, elle ne semble pas encore capable de retourner le marché et de faire face à la dramatique augmentation de la demande.
L'information publiée par ChannelGate va d'ailleurs encore un peu plus loin en parlant de renouveau des stocks de processeurs Intel plus anciens : on évoque ici un « accroissement significatif des stocks de CPU sur les 10ᵉ, 12ᵉ, 13ᵉ et 14ᵉ générations ». Rien que ça !