En mars dernier, Intel a lancé ce qu'il appelle le « refresh » de sa gamme de processeurs Arrow Lake avec deux modèles (Core Ultra 250K Plus et 270K Plus) que nous avions particulièrement appréciés.

Deux modèles qui devraient toutefois signifier le baroud d'honneur du socket LGA-1851, lequel sera remplacé par le LGA-1954 de la génération Nova Lake, tout cela avec prise en charge de la seule DDR5. C'est peut-être là le problème en ce moment pour Intel : alors que l'inflation autour de la DRAM touche avec plus de vigueur la DDR5, Intel est démuni.

En avril dernier, nous évoquions déjà la possible prolongation – par Intel – de sa 14ᵉ génération afin de disposer dans son catalogue de puces en mesure d'exploiter la DDR4. Certes, celle-ci connaît aussi une importante inflation, mais elle reste plus raisonnable que la DDR5. Cette information d'avril est aujourd'hui confirmée par des nouvelles en provenance de Chine.

De fait, il convient de rester prudent : ce qui est dit plus bas ne concerne à l'heure actuelle que la Chine, donc pas le Vieux Continent ou la France.