Correction de documents, création de visuels, marketing ou programmation : les usages professionnels de ChatGPT sont plus variés qu’on pourrait le croire. Grâce aux nouvelles données publiées par OpenAI, il est désormais possible d’identifier les activités les plus fréquentes en France, avec quelques résultats surprenants.
Vous utilisez ChatGPT pour reformuler un mail, corriger un document ou résoudre un problème informatique ? Vous êtes loin d’être seul. Depuis son lancement, le chatbot d’OpenAI a trouvé sa place dans de nombreuses activités professionnelles, mais il restait difficile de savoir précisément lesquelles occupaient le plus les utilisateurs. Une nouvelle publication permet d’y voir plus clair, grâce à des données couvrant 165 catégories d’activités dans près de 100 pays. Et en France, une tâche domine largement les conversations professionnelles avec l’intelligence artificielle.
En France, la correction de textes écrase toutes les autres activités
Dans cette nouvelle étude publiée le 26 octobre, OpenAI analyse les activités professionnelles associées aux messages envoyés à ChatGPT entre début 2025 et septembre 2026.
Les données françaises du troisième trimestre 2026 placent la correction et la révision de documents en première position, avec 17,1 % des messages professionnels classés. C’est plus de deux fois la part de la deuxième activité, la création de visuels et de compositions graphiques, qui représente 6,7 % des échanges.
Le marketing arrive ensuite, avec 4,3 % des messages consacrés à la conception de supports promotionnels. Plus inattendu, les conseils juridiques et réglementaires occupent la quatrième place avec 4,2 %, devant les questions liées à l’éducation et à la formation (3,9 %).
La programmation informatique n’apparaît qu’en neuvième position, avec 2,8 % des messages, derrière notamment les recherches sur des produits et services, le dépannage informatique ou les calculs financiers.
Les chiffres montrent également que les habitudes évoluent rapidement. Début 2025, la correction de documents représentait encore 24,4 % des messages professionnels français classés. Sa part diminue donc nettement, tandis que celle de la création graphique a plus que doublé en un peu plus d’un an.
Attention, cela ne signifie pas nécessairement que les Français corrigent moins de textes ou programment moins avec l’IA. Ces pourcentages représentent des parts relatives, qui peuvent diminuer alors que le nombre d’utilisateurs de ChatGPT ne cesse de grimper.
Des usages plus variés, mais pas forcément des salariés plus efficaces
Cette diversification se retrouve à l’échelle internationale. Dans les 74 pays suivis sur toute la période, les dix activités professionnelles les plus fréquentes représentaient en moyenne 56 % des messages classés début 2025, contre 51,1 % au troisième trimestre 2026.
Une évolution qui montre que ChatGPT ne se cantonne plus à quelques tâches, même si la rédaction conserve une place importante.
En septembre 2026, 34,8 % des messages professionnels français relèvent ainsi de la grande catégorie « Writing », qui englobe notamment la rédaction, la correction et la traduction. À l'échelle mondiale, cette proportion atteint 32,6 %.
Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec précaution. OpenAI analyse les messages de comptes individuels, et non l’ensemble des échanges réalisés dans les entreprises. Les conversations des comptes Enterprise et les usages de Codex sont notamment exclus, ce qui peut sous-représenter certaines activités techniques, en particulier le développement.
Autre limite : les catégories sont attribuées par des modèles automatisés. Elles décrivent les intentions supposées des utilisateurs, pas les résultats réellement obtenus.
Un message demandant à ChatGPT de corriger un document ne prouve pas que la correction est réussie. Et encore moins que son auteur a gagné du temps. Les bénéfices réels de l’IA sur la productivité restent d’ailleurs débattus, notamment lorsque les résultats nécessitent d’importantes vérifications.
Les données publiées par OpenAI permettent désormais de comprendre quelles activités les utilisateurs confient à ChatGPT. Elles ne permettent pas encore de déterminer si le chatbot réalise ces tâches mieux ou plus rapidement qu’un humain.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code