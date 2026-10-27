Dans cette nouvelle étude publiée le 26 octobre, OpenAI analyse les activités professionnelles associées aux messages envoyés à ChatGPT entre début 2025 et septembre 2026.

Les données françaises du troisième trimestre 2026 placent la correction et la révision de documents en première position, avec 17,1 % des messages professionnels classés. C’est plus de deux fois la part de la deuxième activité, la création de visuels et de compositions graphiques, qui représente 6,7 % des échanges.

Le marketing arrive ensuite, avec 4,3 % des messages consacrés à la conception de supports promotionnels. Plus inattendu, les conseils juridiques et réglementaires occupent la quatrième place avec 4,2 %, devant les questions liées à l’éducation et à la formation (3,9 %).

La programmation informatique n’apparaît qu’en neuvième position, avec 2,8 % des messages, derrière notamment les recherches sur des produits et services, le dépannage informatique ou les calculs financiers.

Les chiffres montrent également que les habitudes évoluent rapidement. Début 2025, la correction de documents représentait encore 24,4 % des messages professionnels français classés. Sa part diminue donc nettement, tandis que celle de la création graphique a plus que doublé en un peu plus d’un an.

Attention, cela ne signifie pas nécessairement que les Français corrigent moins de textes ou programment moins avec l’IA. Ces pourcentages représentent des parts relatives, qui peuvent diminuer alors que le nombre d’utilisateurs de ChatGPT ne cesse de grimper.