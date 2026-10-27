Avec un plan d'architecte, GPT-6.1 Terra doit reconnaître les formes représentées, puis manipuler un logiciel de modélisation pour construire un modèle en trois dimensions. OpenAI a retenu cet exercice dans ses évaluations des agents informatiques. L'agent doit donc accomplir une succession d'opérations à l'écran, et le résultat doit respecter les indications du plan original. Une image de bâtiment produite à partir du plan ne suffirait donc pas à accomplir le travail demandé.

Autre exemple choisi par OpenAI, la restauration d'un film d'animation. L'agent examine la séquence image par image pour dresser un relevé horodaté des éléments utiles aux spécialistes chargés du film. Dans la documentation de son API, OpenAI indique que Terra peut comparer les photographies d'un produit aux références d'un catalogue. Le modèle peut aussi agir sur les écrans d'une application. L'intérêt vient de la possibilité de combiner la lecture d'une image avec des opérations informatiques.

Il ne s'agit toutefois pas d'une IA capable d'observer directement une pièce ou de piloter un robot. GPT-6.1 Terra accepte des images en entrée, mais son API ne prend directement en charge ni les vidéos ni l'audio. Pour examiner un film, l'agent doit donc utiliser des outils qui lui donnent accès aux images de la séquence. OpenAI vante sa capacité à agir dans des logiciels, mais ces opérations supposent des accès autorisés. Le mois dernier, des agents d'OpenAI ont transmis des photographies privées vers des services tiers, rappelant la nécessité de surveiller les données confiées aux agents.