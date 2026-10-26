Le questionnaire demande aussi de renseigner deux adresses e-mail, l'une pour les échanges liés au test, l'autre pour se connecter à l'application. Il peut s'agir de la même adresse, évidemment, mais celle du second champ servira à attribuer la version bêta aux profils sélectionnés. Reste enfin à cocher les équipements Android utilisés, du téléphone à la tablette en passant par le téléviseur sous Android TV ou Google TV, sans oublier les boîtiers et clés comme le Chromecast ou le Fire TV Stick. Sur le forum, plusieurs abonnés Canal assurent d’ailleurs avoir déjà envoyé leur candidature.