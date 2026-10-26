Canal+ invite ses abonnés à tester en avant-première les prochaines versions de son application Android. Les smartphones, tablettes, téléviseurs, boîtiers et clés TV sont concernés, avec les premiers essais qui débuteront à partir de la mi-novembre.
Le programme de bêta-test de l'application Canal+ sur Android est lancé, a-t-on appris, et le groupe cherche des volontaires qui pourront offrir à la chaîne leur retour d'expérience. Les plus chanceux pourront découvrir les nouveautés de l'application avant tout le monde. La campagne couvre l’ensemble des appareils Android compatibles, et évidemment, l’inscription s’accompagne de quelques engagements à tenir.
Les candidatures pour devenir bêta-testeur Canal+ sur Android ouvertes
Les équipes de Canal+ ont dressé une sorte de portrait-robot du bêta-testeur idéal. Il faut être régulier, curieux et motivé. Canal+ veut des abonnés qui utilisent souvent son application sur Android, qui aiment découvrir les nouveautés et qui acceptent de raconter leur expérience pour améliorer celle de tous.
Pour les volontaires, il faut passer par un formulaire en ligne, diffusé depuis la fin de la semaine dernière sur le forum Canal+ Assistance. Ce dernier permettra de vérifier d'abord l'éligibilité des candidats, sans garantie d'être retenu. On y confirme un abonnement actif et on renseigne son numéro d'abonné.
Le questionnaire demande aussi de renseigner deux adresses e-mail, l'une pour les échanges liés au test, l'autre pour se connecter à l'application. Il peut s'agir de la même adresse, évidemment, mais celle du second champ servira à attribuer la version bêta aux profils sélectionnés. Reste enfin à cocher les équipements Android utilisés, du téléphone à la tablette en passant par le téléviseur sous Android TV ou Google TV, sans oublier les boîtiers et clés comme le Chromecast ou le Fire TV Stick. Sur le forum, plusieurs abonnés Canal assurent d’ailleurs avoir déjà envoyé leur candidature.
Voici ce qu’il faut accepter
La campagne est multiplateforme, précise bien Canal+. Une fois sélectionné, chacun de vos appareils Android compatibles pourra recevoir automatiquement les versions de test, téléviseur du salon compris. C'est plutôt réjouissant pour les curieux. Ça l'est un peu moins pour qui tient à sa soirée film sans accroc, puisqu'une bêta n'est, par nature, pas une version finalisée.
Côté paperasse, l'accord de confidentialité, plutôt logique, est soumis au droit français. Il court jusqu'à la fin du test… sans durée définie. Les testeurs s'engagent à ne rien divulguer de ce qu'ils voient ni des retours qu'ils envoient, et à n'en garder aucune copie, même après coup. Une information compte comme confidentielle même si elle n'est pas présentée comme telle. Les commentaires seront transmis de façon nominative à Canal+. Les premières versions arriveront mi-novembre.