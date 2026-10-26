Depuis les RTX 20, les cartes GeForce intègrent des Tensor Cores, des unités spécialisées dans les calculs utilisés notamment par les modèles de langage et les générateurs d'images.

Seulement, NVIDIA impose une limitation à certaines opérations mathématiques. Lorsque les Tensor Cores effectuent des calculs avec accumulation FP32, une méthode permettant de conserver davantage de précision, leur débit est divisé par deux par rapport à l’accumulation FP16. Les cartes professionnelles Turing et Ampere ne subissent pas la même restriction.