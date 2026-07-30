Sur la plateforme Reddit, l’utilisateur Quziwuzzi a fait part de sa dernière expérimentation en matière graphique : l’association d’une GeForce RTX 3050, d'une GeForce RTX 3090 et du logiciel Lossless Scaling.

Les deux cartes graphiques sont montées au sein d'une seule machine, mais il n’est pas question de reproduire ici le principe du SLI : les deux GPU NVIDIA ne fonctionnent pas en parallèle, mais en série. En effet, la GeForce RTX 3090 agit en premier, assurant le rendu de la scène, les « véritables » images.

Le résultat de cette première tâche est ensuite transféré via le PCI Express à la GeForce RTX 3050 qui se charge d’appliquer le traitement dit de frame generation, c’est-à-dire la création des images intermédiaires destinées à booster le nombre d’images par seconde dans le jeu.

C’est cette même GeForce RTX 3050 qui, reliée au moniteur, se charge ensuite d’envoyer le résultat de tout ce travail pour qu’il puisse être affiché. Pourquoi la RTX 3050 et pas la RTX 3090 ? La réponse est simple : le travail de génération d'images intervient forcément après celui du rendu initial.