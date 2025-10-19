MattS32

Il n’y a pas de miracle, les puces pour portables sont nettement moins performantes que les énormes cartes desktop, même si elles ont des références similaires.

Et ce pour un coût plus élevé, parce que ce sont des puces plus grandes : pour atteindre le même niveau de performances en consommant moins, c’est une puce avec plus d’unités de calcul, mais fonctionnant à des fréquences plus faibles.

En effet, la consommation augmente plus vite en fonction de la fréquence qu’en fonction du nombre d’unités de calcul, donc pour un même niveau de performances sur des tâches qui se parallélisent bien, si tu doubles le nombre d’unités de calcul et divise la fréquence par deux, tu vas consommer nettement moins… Mais tu vas aussi plus que doubler le coût de production.

Par exemple, la RTX 5090 Mobile, c’est à peu près le même GPU que les 5080 desktop (GB203 avec ~46 milliards de transistors), mais ça a à peu près les performances d’une 5070 desktop (qui elle est un GB205 avec ~31 milliards de transistors) : ~32 TFLOPS FP32 pour la la 5090 Mobile, ~31 pour la RTX 5070 desktop (et ~56 et ~105 pour les RTX 5080 et 5090 Desktop).

Et encore, il n’est pas rare que dans les ordinateurs portables ces cartes soient limitées à un TDP inférieur au maximum autorisé par nVidia, ce qui réduit encore les performances.