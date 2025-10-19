À défaut de les voir collaborer dans la réalité, des moddeurs brésiliens ont poussé AMD et NVIDIA « à travailler ensemble » pour faire renaître une carte.
Existe-t-il des problèmes de cartes graphiques que des moddeurs à travers le monde ne sont pas en mesure de résoudre ? Dernier exploit en date, ressusciter une GeForce RTX 5070 Ti en utilisant l'étage d'alimentation d'une Radeon RX 580. Oui, une carte AMD au sauvetage d'un produit NVIDIA.
Le PCB carrément troué d'une RTX 5070 Ti !
Des cartes défectueuses, nous en avons forcément tous vu un jour ou l'autre de notre existence. Soudure détériorié ou condensateur explosé, les raisons sont variées, mais reconnaissons qu'à Clubc, nous n'avions jamais vu ça.
En effet, c'est carrément un trou – et pas des moindres – qui empêche la carte graphique illustrée par nos confrères de VideoCardz de fonctionner. Un trou de plus ou moins 3 centimètres de diamètre qui transperce complètement le PCB d'une carte graphique qui n'avait sans doute rien demandé à personne. On se demande bien comment la chose a-t-elle pu arriver ?!
Toujours est-il que, forcément, ainsi amochée, la carte NVIDIA n'est plus le moins du monde fonctionnelle. De prime abord, avec un tel défaut, on se dit que la carte graphique va très rapidement finir à la casse ou, à la rigueur, que certains amateurs vont en dessouder des composants comme les puces de mémoire vidéo avant de jeter l'inutile PCB.
Ce serait très mal connaître deux petits malins du Brésil, les moddeurs Sidnelson et Paulo Gomez qui 1/ ne se sont pas découragés face à la situation et 2/ se sont mis en tête de faire revivre la carte.
Le don d'organes appliqué à l'étage d'alimentation
En photos, les deux techniciens montrent leur travail qui vise à remplacer l'étage d'alimentation complètement pulvérisé de la GeForce RTX 5070 Ti par celui d'une ancienne carte AMD, une vieillissante Radeon RX 580. Une sorte de don d'organe appliqué au monde de la carte graphique.
La chose ne sera évidemment pas réalisable par le premier venu, mais Sidneslon et Paulo Gomez sont bel et bien parvenu à faire de la Radeon RX 580 une espèce de remplaçant pour le groupe de VRM de la GeForce RTX 5070 Ti. La carte AMD est une espèce de VRM externe, mais cela ne s'est pas fait sans mal.
En effet, les deux moddeurs expliquent que les deux cartes utilisent des étages d'alimentation très différents et qu'il a été nécessaire de complètement refaire tout le câblage avec de nombreuses manipulations pour affiner les réglages à la main et parvenir à quelque chose de fonctionnel autant que stable.
Si vous avez – comme nous d'ailleurs – pratiquement aucune chance de répéter pareille opération, la vidéo mise en ligne (disponible ci-dessus) par notre duo de passionnés vaut assuréement le coup d'œil pour tous les fondus d'électronique… sans mauvais jeu de mots bien sûr !