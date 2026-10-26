Le fabricant allemand Neura Robotics vient de dévoiler la quatrième génération de son humanoïde 4NE1. Plus léger de 20%, ce robot mise surtout sur des membres capables de réagir de manière autonome à leur environnement. Une évolution qui doit le rendre plus efficace dans les usines avant d’envisager d’autres usages.

Les robots humanoïdes savent déjà marcher, transporter des objets et accomplir des tâches de plus en plus complexes. Mais reproduire des gestes humains avec suffisamment de précision et de naturel reste un sacré défi. Neura Robotics entend justement franchir une nouvelle étape avec son 4NE1 Gen 4 présenté à Munich à l’occasion de l’inauguration d’un centre d’entraînement développé avec l’Université technique de Munich (TUM).