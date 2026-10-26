Neura Robotics a dévoilé la quatrième génération de son humanoïde 4NE1, 20% plus léger que son prédécesseur. Ses Smart Limbs intègrent des réflexes directement dans les membres, pour des mouvements plus fluides.
Le fabricant allemand Neura Robotics vient de dévoiler la quatrième génération de son humanoïde 4NE1. Plus léger de 20%, ce robot mise surtout sur des membres capables de réagir de manière autonome à leur environnement. Une évolution qui doit le rendre plus efficace dans les usines avant d’envisager d’autres usages.
Les robots humanoïdes savent déjà marcher, transporter des objets et accomplir des tâches de plus en plus complexes. Mais reproduire des gestes humains avec suffisamment de précision et de naturel reste un sacré défi. Neura Robotics entend justement franchir une nouvelle étape avec son 4NE1 Gen 4 présenté à Munich à l’occasion de l’inauguration d’un centre d’entraînement développé avec l’Université technique de Munich (TUM).
Cette nouvelle génération ne se contente pas d’un régime minceur. Le constructeur allemand a également revu la manière dont son robot perçoit son environnement et commande ses mouvements.
Des réflexes directement intégrés aux bras et aux jambes
La principale innovation du 4NE1 Gen 4 s'appelle Smart Limbs. Derrière cette appellation se cache une architecture qui permet à chaque membre de réagir localement sans devoir attendre systématiquement les instructions du système central.
Concrètement, si le robot rencontre une résistance inattendue en manipulant un objet, il peut adapter plus rapidement son mouvement. Neura promet ainsi des gestes plus souples et plus précis, notamment grâce à des mains également améliorées.
L'ensemble fonctionne avec Neuron AI, le modèle d’intelligence artificielle développé par le fabricant. Celui-ci combine vision 3D, toucher, détection des forces et perception sonore pour mieux comprendre les situations. L’objectif n’est pas seulement de voir un objet, mais aussi de sentir, par exemple, qu’une pièce mécanique a bien été enclenchée. Une différence essentielle pour travailler dans un environnement industriel où chaque manipulation ne peut pas être prévue à l'avance.
Un humanoïde plus léger et bientôt produit en série
Neura Robotics a également revu la silhouette de son robot. Le 4NE1 Gen 4 serait 20% plus léger que son prédécesseur, notamment grâce à une conception plus compacte. Il adopte aussi un habillage textile noir censé lui donner une apparence moins intimidante lorsqu’il travaille à proximité des humains.
L'Allemand prépare désormais sa production en série avec l’industrie comme premier débouché. L’avantage d'un robot humanoïde est de pouvoir évoluer dans des espaces déjà conçus pour les personnes, sans nécessairement modifier toutes les installations. À plus long terme, Neura vise également les commerces, les établissements de soins et même les foyers.
En revanche, côté prix, c’est encore flou. À titre de comparaison, la page officielle de la précédente version, le Gen 3.5, affiche un tarif estimatif de 98 000 euros HT l’unité pour une commande de moins de vingt robots, contre 60 000 euros HT à partir de vingt unités. Ces montants donnent un point de repère, mais Neura Robotics n’a pas encore communiqué le tarif de son 4NE1 Gen 4.
À Munich, une véritable salle de sport pour robots
Neura Robotics ne compte pas seulement sur les progrès matériels pour rendre ses machines plus autonomes. Avec l’Université technique de Munich, l’entreprise vient d’ouvrir le TUM Robogym, un centre de plus de 2 300 m2 installé près de l’aéroport de la ville.
Dans ses 48 espaces d’entraînement, une centaine de robots humanoïdes (et de service) apprennent à assembler des pièces, manipuler des cartons, remplir des bouteilles ou utiliser différents outils.
Les machines progressent grâce aux données recueillies par leurs capteurs, aux démonstrations de travailleurs équipés de systèmes de capture de mouvements et à des simulations informatiques. Les compétences acquises peuvent ensuite être partagées avec d’autres robots connectés à la plateforme Neuraverse. Et si les robots arrivaient dans notre quotidien bien plus vite que prévu ?