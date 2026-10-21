Le fabricant chinois Unitree dévoile le H2-X, un robot humanoïde garde du corps capable de cabosser des voitures à coups de kung-fu. Une démonstration impressionnante, en vidéo, qui laisse beaucoup de questions en suspens.
Le robot humanoïde H2-X d'Unitree a trouvé sa vocation : garde du corps, ceinture noire en option. Dans une vidéo d'une minute publiée sur YouTube ce mercredi 21 octobre 2026, on nous montre une machine qui cabosse des voitures à coups de genou, saute dans le vide et s'interpose face à un faux agresseur armé d'un couteau. Une mise en scène soignée, qui en dit pourtant moins sur le robot que sur la période agitée que traverse son fabricant en Bourse.
Un robot garde du corps robot qui ne craint pas la tôle froissée
Son nom complet, H2-X Fu Legend Guardian, prête à sourire. Mais il annonce clairement la couleur ! Il s'agit d'une variante orientée sécurité du H2, l'humanoïde à visage bionique présenté par Unitree il y a un an. Le H2 mesure 1,80 m pour 70 kg et compte 31 degrés de libertés, c'est-à-dire autant d'axes de mouvement pour ses articulations. Dans une casse, le H2-X martèle des carrosseries, saute d'une plateforme de quatre mètres et retombe sur ses pieds. Cette fois, Tom Cruise ne pourra pas lutter, et Unitree affirme même, accrochez-vous bien, que les images ne sont pas accélérées !
La seconde moitié du clip change de registre. Le robot protège une femme menacée, puis soulève une voiture pour libérer une personne coincée dessous. Unitree annonce environ huit heures d'endurance, mais en position debout, précise la vidéo, rien à voir donc avec huit heures de cascades. Le fabricant demande aussi d'utiliser le robot avec bienveillance et conseille de garder deux à trois mètres de distance quand il est en marche. Une consigne étonnante pour un garde du corps censé rester collé à son client.
Un robot humanoïde plus vitrine que produit
Unitree n'a communiqué ni prix ni date de sortie pour le H2-X. Pour se faire une idée, rappelons que le H2 de base coûte 29 900 dollars, avec en option une puce NVIDIA Jetson AGX Thor dédiée à l'intelligence artificielle embarquée. Comme les démos en roller et sur glace publiées plus tôt dans l'année, ce clip tient surtout de la démonstration de force. TechRadar doute qu'un robot garde du corps obtienne un jour les certifications nécessaires pour être vendu au grand public. On est également de cet avis. En revanche, on croit volontiers à des débouchés industriels, voire militaires. Unitree, de son côté, ne confirme rien à ce stade.
La vidéo tombe en tout cas en pleine tempête boursière. Car introduite à Shanghai le 19 août, l'action Unitree avait perdu plus de la moitié de sa valeur depuis son sommet. Elle a ensuite rebondi, pour valoir désormais près de 390 fois les bénéfices annuels de l'entreprise, environ dix fois la moyenne de son secteur. Unitree en a profité pour rappeler que les humanoïdes n'en sont qu'aux débuts de leur commercialisation. Selon Reuters, Pékin freinerait aussi la demi-douzaine d'autres fabricants de robots qui comptaient suivre son exemple en Bourse. Les premiers résultats trimestriels, attendus le 29 octobre, devraient en dire plus.