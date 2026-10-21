Unitree n'a communiqué ni prix ni date de sortie pour le H2-X. Pour se faire une idée, rappelons que le H2 de base coûte 29 900 dollars, avec en option une puce NVIDIA Jetson AGX Thor dédiée à l'intelligence artificielle embarquée. Comme les démos en roller et sur glace publiées plus tôt dans l'année, ce clip tient surtout de la démonstration de force. TechRadar doute qu'un robot garde du corps obtienne un jour les certifications nécessaires pour être vendu au grand public. On est également de cet avis. En revanche, on croit volontiers à des débouchés industriels, voire militaires. Unitree, de son côté, ne confirme rien à ce stade.