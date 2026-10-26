Les échantillons examinés par le site spécialisé FrenchBreaches ont de quoi inquiéter. On y trouve des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail et des coordonnées postales parfois très détaillées.

Au total, le pirate revendique 847 064 plaques distinctes, plus de 506 000 adresses électroniques et près de 475 000 numéros de téléphone uniques. Cela ne signifie pas nécessairement qu'autant de personnes sont concernées, puisque plusieurs véhicules peuvent appartenir au même propriétaire.

L'origine de ces informations demeure inconnue. ChimeraZ évoque simplement un site Internet vulnérable, sans donner son nom. Rien ne permet à ce stade d'affirmer que le Système d'immatriculation des véhicules (SIV) de l'État a été compromis. Les données présentées semblent par ailleurs s'échelonner de 2017 à 2026.

Le pseudonyme n'est pas inconnu des spécialistes de la cybersécurité. Ces dernières semaines, ChimeraZ a également revendiqué des attaques visant la Fédération française de tir et plusieurs armureries, ainsi que la mise en vente de données d'adhérents du Parti communiste français.