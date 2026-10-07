C'est un hack assez inquiétant qui vient d'avoir lieu du côté d'une armurerie bretonne. Les pirates ont en effet réussi à s'emparer de documents très importants de nombreux adhérents.
Aujourd'hui malheureusement en France, un des pays les plus ciblés au monde par les pirates, il n'est pas rare d'avoir vu une partie de ses données personnelles être dérobées - ce que beaucoup ont pu récemment vérifier à cause d'un nouveau moteur de recherche compilant ces informations. Mais il y a tout de même des informations plus importantes que d'autres qui peuvent être volées. Et celles issues de ce hack d'une armurerie bretonne en font sûrement partie.
L'armurerie Douillet victime d'une fuite de données
Oui, voilà une nouvelle fuite de données ! Cette fois, c'est l'armurerie Douillet, installée dans le Morbihan, et dont le site web a été piraté, comme nous l'apprennent nos confrères de FrenchBreaches. Le pirate aurait profité d'une vulnérabilité de type IDOR, qui a pu être utilisée via un compte client compromis mal protégé (il n'avait pas de double authentification 2FA), pour pouvoir accéder aux informations de l'armurerie.
Le hacker, dont le pseudonyme est « ChimeraZ », revendique sur un forum de pirates avoir dérobé au total pour 4,65 Go de données, avec 7 546 fichiers qui sont tombés dans sa poche. Et pour le coup, les informations et les documents dont il dispose dorénavant ne sont pas les simples noms, prénoms et adresse mail de beaucoup d'attaques.
Des licences mais aussi des passeports volés dans l'opération
Le pirate a en effet en sa possession non seulement des licences de tirs et des documents en lien avec le SIA, mais aussi des copies de passeports et de cartes d'identités, des justificatifs de domicile, des RIB et même des documents préfectoraux relatifs à la décision sur la détention d'armes. Dans le menu, voilà ce qui est dorénavant volé :
- Passeports (200) ;
- Cartes d'identités (1 200) ;
- Justificatif de domicile, RIB, informations sur les cartes bancaires (300) ;
- Licences FFTir et documents SIA (1 900) ;
- Décisions préfectorales en lien avec la détention d'arme (700) ;
- Dossiers relatifs aux armes acquises (400).