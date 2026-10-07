Oui, voilà une nouvelle fuite de données ! Cette fois, c'est l'armurerie Douillet, installée dans le Morbihan, et dont le site web a été piraté, comme nous l'apprennent nos confrères de FrenchBreaches. Le pirate aurait profité d'une vulnérabilité de type IDOR, qui a pu être utilisée via un compte client compromis mal protégé (il n'avait pas de double authentification 2FA), pour pouvoir accéder aux informations de l'armurerie.

Le hacker, dont le pseudonyme est « ChimeraZ », revendique sur un forum de pirates avoir dérobé au total pour 4,65 Go de données, avec 7 546 fichiers qui sont tombés dans sa poche. Et pour le coup, les informations et les documents dont il dispose dorénavant ne sont pas les simples noms, prénoms et adresse mail de beaucoup d'attaques.