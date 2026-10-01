Le piratage prend un tour de plus en plus préoccupant. Le nouveau moteur de recherche illégal qui inquiète depuis plusieurs jours propose ainsi les adresses et les numéros des principales têtes politiques du pays comme Marine Le Pen, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon.

Mais, comme ont réussi à le démontrer nos collègues du journal Le Progrès, ce phénomène touche aussi, au côté de sportifs comme les joueurs de l'OL, Florence Foresti ou bien Alexandre Astier, des Français lambda comme vous et moi. Ils ont en effet passé le nom d'un certain nombre de journalistes du média dans ce moteur, et ont retrouvé des informations les concernant.