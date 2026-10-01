On vient de découvrir l'existence d'un nouveau moteur de recherche dévoilant (notamment) les adresses et numéros des personnalités. Mais ce moteur de recherche peut aussi vous concerner personnellement !
Avec les piratages qui se sont multipliés en France ces dernières années, nous avons presque tous vu nos données personnelles (au moins celles de base comme le nom, prénom et adresse mail) être dérobées. À force, c'est une énorme base de données qui s'est accumulée, et a été compilée pour donner naissance à un moteur de recherche, permettant de retrouver les coordonnées de personnalités. Mais ils sont loin d'être les seuls à en souffrir !
Même les données des anonymes sont disponibles dans le nouveau moteur de recherche pirate qui inquiète
Le piratage prend un tour de plus en plus préoccupant. Le nouveau moteur de recherche illégal qui inquiète depuis plusieurs jours propose ainsi les adresses et les numéros des principales têtes politiques du pays comme Marine Le Pen, Édouard Philippe ou Jean-Luc Mélenchon.
Mais, comme ont réussi à le démontrer nos collègues du journal Le Progrès, ce phénomène touche aussi, au côté de sportifs comme les joueurs de l'OL, Florence Foresti ou bien Alexandre Astier, des Français lambda comme vous et moi. Ils ont en effet passé le nom d'un certain nombre de journalistes du média dans ce moteur, et ont retrouvé des informations les concernant.
Des données qui ne peuvent être effacées
L'un d'eux a ainsi vu l'ensemble de ses coordonnées bancaires être rendues publiques, coordonnées issues d'un piratage massif de Bouygues Telecom. Une autre journaliste, interrogée par Le Progrès, a elle expliqué que son adresse et son numéro de téléphone sont aussi publiés sur le moteur de recherche - et depuis, elle se dit « terrorisée ».
Le pire, c'est que cette intrusion ne peut pas vraiment avoir de correctif durable. Comme l'indique le directeur technique en cybersécurité chez Fortalicia, Philippe Lefort, les données volées sont dorénavant à jamais présentes sur internet. « La seule solution serait que les autorités s'emparent du problème. Qu'elles fassent fermer le site, puis qu'elles s'attaquent à tous les autres moteurs qui vont fatalement naître dans la foulée. Elles pourront alors, peut-être, disperser les données, sans pour autant les faire disparaître » a-t-il précisé.