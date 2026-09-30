Des failles dans le média d'extrême-droite Frontières ont été exposées. Et les données de dizaines de milliers d'abonnés sont en danger.
La cybersécurité laisse clairement à désirer en France, ce qui a tendance à attirer les pirates, faisant de notre pays une des cibles plus importantes au monde. Il faut dire qu'il y a du laisser-aller autant du côté des autorités, comme l'ANSSI l'a révélé avec le piratage des impôts, que du côté des entités privées. C'est le cas notamment du média Frontières.
Des failles détectées chez Frontières il y a déjà plusieurs semaines
Voilà plusieurs semaines, FrenchBreaches contactait Frontières pour lui indiquer l'existence de failles, qui mettaient les données des abonnés en danger. Aujourd'hui, la même source nous indique que si l'un de ces failles a encore été corrigée, il resterait encore un peu de travail à faire.
« Malgré la correction de l'une des failles, FrenchBreaches a constaté que certaines données précédemment exposées demeurent toujours accessibles à ce jour » apprend-on ainsi. Surtout, même si une des failles a été corrigée, cet amendement ne garantit rien quant à la sécurité des données exposées auparavant.
Les noms, prénoms et adresses mail exposés
Et il faut dire ici que le problème pourrait toucher jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, comme le fait remarquer le chercheur en cybersécurité Sammy Azdoufal. Celui-ci s'est d'ailleurs fendu d'un message ironique aujourd'hui sur la plateforme X pour rappeler au magazine la nécessité de colmater toutes les brèches.
Pour ce qui est de la nature des données exposées, il a été confirmé à ce jour que cela concerne au moins les noms, prénoms et adresses email des abonnés. FrenchBreaches ne peut encore certifier si d'autres données (comme des mots de passe ou des informations bancaires) ont aussi pu être récoltées, ni la durée d'exposition de ces données personnelles. On attend maintenant de voir si le travail nécessaire sera rapidement effectué.