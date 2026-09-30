Voilà plusieurs semaines, FrenchBreaches contactait Frontières pour lui indiquer l'existence de failles, qui mettaient les données des abonnés en danger. Aujourd'hui, la même source nous indique que si l'un de ces failles a encore été corrigée, il resterait encore un peu de travail à faire.

« Malgré la correction de l'une des failles, FrenchBreaches a constaté que certaines données précédemment exposées demeurent toujours accessibles à ce jour » apprend-on ainsi. Surtout, même si une des failles a été corrigée, cet amendement ne garantit rien quant à la sécurité des données exposées auparavant.