Pour adhérer, un policier remplit un formulaire où il inscrit son identité, sa date de naissance, son adresse personnelle et ses coordonnées, d’après le bulletin d’adhésion 2026 consulté par Cybeattaque.org. Il indique aussi son matricule, son grade, sa ville et son service d’affectation, et précise s’il est officier de police judiciaire ou s’il travaille de nuit. Rien ne permet toutefois d’affirmer que ces informations professionnelles font partie du lot consulté.

Avec une simple liste de noms, un pirate apprendrait quels policiers adhèrent à Alliance, et l’appartenance syndicale est une donnée sensible pour la CNIL. Après son piratage de février, la CFDT avait écrit à ses adhérents en leur énumérant les données dérobées, dont leurs coordonnées et leur syndicat d’affiliation, alors qu’Alliance n’a cité aucune catégorie.

Beaucoup de policiers ont vu leurs informations circuler ces derniers mois. Après le piratage du ministère de l’Intérieur en décembre, le nom et la résidence administrative d’agents ont été consultés en mars sur la plateforme de formation e-campus. Si le fichier d’Alliance contient des adresses personnelles, un escroc pourrait les croiser avec ces fuites pour se faire passer de façon très crédible pour le syndicat ou l’administration. Des militants hostiles pourraient aussi exploiter ces adresses afin de harceler des agents à leur domicile. Quelques jours avant ce courrier, le groupe Dark Storm avait dit avoir saturé le site d’Alliance par une attaque par déni de service, mais aucun lien avec l’intrusion n’est établi.

Si vous êtes adhérent, raccrochez quand votre interlocuteur cite votre grade ou votre affectation pour obtenir vos coordonnées bancaires, et vérifiez auprès du syndicat par un numéro que vous connaissez. Le bureau national d’Alliance a promis de tenir ses adhérents informés, sans dire si la CNIL a reçu une notification.