Mais ce milliard ne pourrait être qu’un début. L’Américain John Malone, magnat du câble et l’une des figures les plus influentes de la télévision aux États-Unis, a évoqué un rapprochement entre Elon Musk et les Ellison. Invité du Paley Center, un centre dédié aux médias à New York, il a imaginé un accord autour de Starlink car, toujours d’après lui, Skydance va devoir transformer ses chaînes traditionnelles en services de streaming. « Je pense qu’un accord se profile », a-t-il glissé.