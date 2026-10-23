Elon Musk vient d’investir environ 1 milliard de dollars dans Skydance, le groupe de David Ellison. Un coup de pouce qui tombe juste après l’acquisition de Warner Bros. Discovery, et qui n’a rien d’anodin.
Début octobre, Paramount Skydance bouclait son rachat de l’emblématique Warner Bros. Discovery, pour environ 110 milliards de dollars après une bataille acharnée contre Netflix. Il réunit désormais CBS, CNN, HBO, DC Studios, TNT Sports et Paramount+ sous une entité baptisée Skydance.
Mais ce poids lourd des médias a bien évidemment un prix : l’entreprise croule désormais sous une dette d’environ 80 milliards de dollars. Et si l’entreprise a promis des économies drastiques sur trois ans, son action a malgré tout perdu 23 % en un mois. Elle peut, toutefois, compter sur un renfort de poids.
Elon Musk rend la pareille
En effet, Elon Musk lui-même a versé près d’1 milliard de dollars à Skydance, révèle le site Semafor. Une décision qui n’est pas vraiment surprenante puisqu’en 2022, Larry Ellison, le fondateur d’Oracle et père de David Ellison, qui détient Skydance, a investi 1 milliard de dollars pour aider l’entrepreneur à racheter Twitter.
Cette relation a d’ailleurs rendu l’opération Warner possible. Larry Ellison a garanti personnellement plus de 40 milliards de dollars du financement en capital du rachat. Pour rappel, le patron de Skydance s’est engagé à sortir au moins 30 films par an en salles, 32 après deux ans, chacun avec 45 jours d’exclusivité minimale. Le groupe vise aussi plus de 180 séries et dit vouloir soutenir les producteurs indépendants.
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Un rapprochement avec Starlink ?
Mais ce milliard ne pourrait être qu’un début. L’Américain John Malone, magnat du câble et l’une des figures les plus influentes de la télévision aux États-Unis, a évoqué un rapprochement entre Elon Musk et les Ellison. Invité du Paley Center, un centre dédié aux médias à New York, il a imaginé un accord autour de Starlink car, toujours d’après lui, Skydance va devoir transformer ses chaînes traditionnelles en services de streaming. « Je pense qu’un accord se profile », a-t-il glissé.
David Ellison, lui, affiche de grandes ambitions. Il a débauché Ynon Kreiz, l’ancien patron de Mattel, pour en faire son co-PDG, et assure aussi vouloir bâtir « une vraie équipe produit et tech ». Il a également évoqué l’intelligence artificielle (IA) comme un outil au service des artistes : les capitaux de Musk pourraient l’aider à financer ce virage.