110 milliards de dollars. Voilà combien va coûter le rachat de Warner Bros par Paramount. Autant dire qu'il faudra beaucoup d'argent à David Ellison, fils de Larry Ellison, le fondateur du géant des logiciels Oracle.

Une filiation qui semble-t-il ne suffit pas à assurer les fonds. En effet, selon une information de Semafor, les dirigeants de Paramount voudraient solliciter Elon Musk - l'homme le plus riche du monde - pour participer à ce deal, et apporter de l'argent frais.