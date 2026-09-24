Le rachat de Warner Bros par Paramount pourrait être le théâtre d'un nouveau rebondissement. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, pourrait en effet faire partie du deal.
Après des négociatiations extrêmement âpres face à la concurrence de Netflix, Paramount remportait finalement la mise au début de l'achat pour le rachat de l'empire Warner Bros. Une transaction gigantesque, qui a franchi une nouvelle étape cette semaine avec la fin d'un litige juridique en Californie. Mais au vu de la démesure du montant de l'achat, on pense à aller solliciter les plus grandes fortunes du monde du côté de chez Paramount.
Paramount réfléchit à solliciter Elon Musk pour financer en partie le rachat de Warner Bros
110 milliards de dollars. Voilà combien va coûter le rachat de Warner Bros par Paramount. Autant dire qu'il faudra beaucoup d'argent à David Ellison, fils de Larry Ellison, le fondateur du géant des logiciels Oracle.
Une filiation qui semble-t-il ne suffit pas à assurer les fonds. En effet, selon une information de Semafor, les dirigeants de Paramount voudraient solliciter Elon Musk - l'homme le plus riche du monde - pour participer à ce deal, et apporter de l'argent frais.
Elon Musk et Larry Ellison sont des partenaires de travail de longue date
Si le patron de Tesla et de SpaceX acceptait, il deviendrait ainsi un des propriétaires non seulement des studios de cinéma à Hollywood, mais aussi des chaînes de télévision CNN et CBS. Un signal qui pourrait être mal pris quand on connaît l'opinion du milliardaire des médias traditionnels. Par ailleurs, même s'il était simplement actionnaire minoritaire, cette nouvelle influence pourrait éveiller des alertes du côté des Démocrates, estime Semafor.
Il faut dire que l'argent à la base servant ce deal mené par David Ellison est celui de son père, Larry Ellison. Celui-ci est un allié et un proche du président américain Donald Trump, mais aussi un partenaire de longue date d'Elon Musk, ayant notamment investi dans Tesla en 2018 ainsi que dans X en 2022. Autant dire qu'il y aurait là un regroupement d'intérêts politico-financiers qui créerait clairement de grosses polémiques outre-Atlantique.