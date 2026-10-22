Mais pourquoi une implantation dans la cité-État est un signal fort ? Car celle-ci est devenue la plaque tournante de l’IA en Asie du Sud-Est. Anthropic doit y ouvrir un bureau en octobre, et OpenAI y a annoncé en mai un laboratoire dédié. Il s’agit, en outre, d’une trajectoire déjà bien connue dans l’écosystème tech chinois : Shein y a installé son siège pour se présenter comme un groupe mondial, tandis que ByteDance, maison mère de TikTok, y a établi son quartier général pour la région.