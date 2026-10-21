La Chine continue son chemin vers la fin d'une dépendance aux GPU de NVIDIA. Et ça pourrait notamment passer par une alliance entre Huawei et Deepseek.
Aujourd'hui, les acteurs chinois de l'IA ne peuvent toujours pas se passer de NVIDIA pour se doter des composants les plus puissants pour entraîner leurs IA. Mais il y a de l'amélioration ces derniers temps, avec l'ascension de Huawei dans le domaine des accélérateurs IA. Et le géant pourrait faire encore mieux à l'avenir avec ce partenariat avec l'un des plus grands noms de l'intelligence artificielle dans l'empire du Milieu.
Deepseek et Huawei vont travailler ensemble sur la conception de puces IA plus performantes
Huawei et Deepseek sont dorénavant partenaires dans la conception de puces IA, selon le média The Information. Des ingénieurs de Huawei ont ainsi déjà été dépêchés dans les locaux de Deepseek.
Ils peuvent ainsi intégrer les retours faits du côté du spécialiste de l'intelligence artificielle. Ensemble, ils souhaitent aussi mettre en place un écosystème open source intégrant notamment un modèle IA local qui prendra en charge l'ensemble de la pile logicielle et de l'architecture matérielle.
Encore du chemin avant d'arriver à se passer de NVIDIA ?
Deepseek pourra ainsi transmettre à Huawei les éventuels problèmes rencontrés par les données de calcul lors de l'exécution d'un modèle IA. Huawei de son côté veut notamment améliorer l'efficacité de la bande passante mémoire de ses puces.
Dans ce partenariat, il y a aussi un aspect commercial, avec Deepseek qui voudrait utiliser les puces Huawei Ascend 950 DT d'ici la fin d'année. En 2027, Deepseek voudrait par ailleurs donner la priorité à la génération suivante Ascend 960 DT, qui va sortir lors des premiers mois de l'année prochaine.
Reste qu'il faudra voir à quel moment ces deux grands noms pourront réussir à produire des composants à la hauteur de ce que fait NVIDIA. Car, pour rappel, aujourd'hui, le GPU NVIDIA B300 affiche des performances en moyenne sept fois supérieures dans les calculs d'IA standards par rapport à la Huawei Ascend 950.