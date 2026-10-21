Deepseek pourra ainsi transmettre à Huawei les éventuels problèmes rencontrés par les données de calcul lors de l'exécution d'un modèle IA. Huawei de son côté veut notamment améliorer l'efficacité de la bande passante mémoire de ses puces.

Dans ce partenariat, il y a aussi un aspect commercial, avec Deepseek qui voudrait utiliser les puces Huawei Ascend 950 DT d'ici la fin d'année. En 2027, Deepseek voudrait par ailleurs donner la priorité à la génération suivante Ascend 960 DT, qui va sortir lors des premiers mois de l'année prochaine.

Reste qu'il faudra voir à quel moment ces deux grands noms pourront réussir à produire des composants à la hauteur de ce que fait NVIDIA. Car, pour rappel, aujourd'hui, le GPU NVIDIA B300 affiche des performances en moyenne sept fois supérieures dans les calculs d'IA standards par rapport à la Huawei Ascend 950.