Car les géants chinois cités ne peuvent accéder au meilleur composant de NVIDIA, le GPU B300, à cause de l'interdiction d'export imposée par les États-Unis. En dessous, la puce H200 est elle accessible, mais les commandes sont soumises à des conditions d'octroi de licence, avec un examen au cas par cas.

Les entreprises chinoises ont donc décidé de se rabattre sur la RTX PRO 5500, et ce alors que Huawei est pourtant en pleine ascension en Chine - signe que les produits NVIDIA restent pour le moment incontournables. À noter d'ailleurs que les commandes passées représentent plus de 3 millions de RTX PRO 5500, et que les sources de Reuters indiquent ne pas être sûres de la capacité de NVIDIA à pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. NVIDIA pourrait ainsi en 2027 ne pas pouvoir produire plus de 3 millions de ces GPU pour l'ensemble du marché mondial.