Malgré les difficultés d'accès aux produits NVIDIA, les géants chinois de la tech continuent de commander en masse tout ce qu'ils peuvent. La preuve avec ces commandes d'un montant exceptionnel.
NVIDIA, c'est le nec plus ultra des GPU que l'on installe dans des data centers afin d'entraîner et faire fonctionner des modèles IA. Malheuresement pour les géants chinois du secteur, il est difficile voire impossible de s'offrir les GPU les plus avancés de la firme de Jensen Huang, à cause de la rivalité américano-chinoise. Pourtant, ils continuent de mettre des milliards dans les produits auxquels ils ont encore accès !
Alibaba, Tencent et Bytedance ont ensemble commandé pour 35 milliards de RTX PRO 5500
Malgré son fort recul sur le marché chinois des accélérateurs IA, NVIDIA continue d'être particulièrement sexy pour les entreprises locales. La preuve, comme nous le rapporte Reuters, avec ces commandes folles passées par les plus grandes entreprises locales de la tech.
Ainsi, selon le média anglophone, Alibaba, Tencent et ByteDance auraient à eux trois placé pour 35 milliards de dollars de commande chez NVIDIA. Celles-ci concernent la carte graphique RTX PRO 5500. Un produit qui est ici une sorte de substitut pour les firmes chinoises.
Les géants chinois ne veulent pas lâcher NVIDIA
Car les géants chinois cités ne peuvent accéder au meilleur composant de NVIDIA, le GPU B300, à cause de l'interdiction d'export imposée par les États-Unis. En dessous, la puce H200 est elle accessible, mais les commandes sont soumises à des conditions d'octroi de licence, avec un examen au cas par cas.
Les entreprises chinoises ont donc décidé de se rabattre sur la RTX PRO 5500, et ce alors que Huawei est pourtant en pleine ascension en Chine - signe que les produits NVIDIA restent pour le moment incontournables. À noter d'ailleurs que les commandes passées représentent plus de 3 millions de RTX PRO 5500, et que les sources de Reuters indiquent ne pas être sûres de la capacité de NVIDIA à pouvoir répondre à l'ensemble de la demande. NVIDIA pourrait ainsi en 2027 ne pas pouvoir produire plus de 3 millions de ces GPU pour l'ensemble du marché mondial.