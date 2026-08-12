On le savait, Pékin n'était pas du tout content de la vente de Manus AI à Meta, et avait décidé de bloquer l'opération à la fin du mois d'avril. La Chine aura finalement bien eu le dernier mot, Manus venant de publier une note pour ses utilisateurs expliquant que « Manus reprendra bientôt ses activités en tant qu'entreprise indépendante, ce qui nous permettra de continuer à servir nos millions d'utilisateurs à travers le monde. »

Et dans la foire aux questions qui a suivi cette annonce, l'origine de cette décision est brièvement évoquée. Ce retour au statut indépendant « s'inscrit dans le cadre de notre séparation d'avec Meta ; nous devons franchir cette étape pour nous conformer aux exigences réglementaires en vigueur dans certaines régions du monde », précise pudiquement la start-up.