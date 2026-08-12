La pépite IA chinoise Manus étaient tombée dans l'escarcelle de Meta au mois de décembre dernier. Une opération qui finalement est annulée, du fait de la volonté des autorités chinoises.
Manus annonce revenir rapidement à un statut indépendant, ce qui signe sa séparation d'avec Meta
On le savait, Pékin n'était pas du tout content de la vente de Manus AI à Meta, et avait décidé de bloquer l'opération à la fin du mois d'avril. La Chine aura finalement bien eu le dernier mot, Manus venant de publier une note pour ses utilisateurs expliquant que « Manus reprendra bientôt ses activités en tant qu'entreprise indépendante, ce qui nous permettra de continuer à servir nos millions d'utilisateurs à travers le monde. »
Et dans la foire aux questions qui a suivi cette annonce, l'origine de cette décision est brièvement évoquée. Ce retour au statut indépendant « s'inscrit dans le cadre de notre séparation d'avec Meta ; nous devons franchir cette étape pour nous conformer aux exigences réglementaires en vigueur dans certaines régions du monde », précise pudiquement la start-up.
Pékin avait mis une très forte pression sur les dirigants de l'entreprise IA
Il faut dire qu'il y avait peu de chance, au vu de la réaction de Pékin lors des premiers mois de l'année, d'assister à un autre dénouement pour cette affaire. La Financial Times expliquait ainsi au mois de mars dernier que les deux cofondateurs, Xiao Hong et Ji Yichao, avaient été empêchés de quitter le pays lors de l'examen du dossier Manus. Et toujours selon un article de la même source, publié le 10 juillet dernier, le groupe chinois Tencent négociait avec Meta pour reprendre ses parts dans Manus, pour à peu près la même somme d'environ 2 milliards de dollars.
Cet aboutissement met aussi fin à un schéma assez répandu chez certaines start-ups chinoises, qui s'installent à Singapour afin d'avoir plus de liberté qu'en Chine continentale. Une pratique dite de « Singapore-washing », tolérée pendant un temps par la Chine, mais qui semble prendre fin avec le dossier Manus.
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