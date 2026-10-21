TikTok a lancé en 2020 la Connexion famille, avec laquelle les parents peuvent limiter le temps d’écran de leur adolescent et filtrer certains contenus. L’année suivante, des salariés ont repéré un lien caché dans les comptes d’adolescents. Il suffisait de l’utiliser pour sortir du contrôle parental. « Ça rend la fonction un peu inutile », a écrit Jordon Furlong, alors chef de produit chargé du bien-être numérique, dans une discussion interne. Si vous avez activé la Connexion famille, TikTok assure aujourd’hui prévenir votre compte quand votre enfant la quitte.

Reagen Maher a signalé une autre faille dans sa déposition. En s’inscrivant avec un compte Google, Facebook ou Instagram, un enfant pouvait accéder à la version de TikTok réservée aux plus de 18 ans, et la direction le savait, assure-t-elle. Les dirigeants ont même évité de connaître l’âge de leurs utilisateurs. Après le rachat de Musical.ly en 2018, Adam Wang, qui dirigeait TikTok Live, et Alex Zhu, président de TikTok, ont préparé un sondage auprès des utilisateurs américains. Ils ont écarté toute question sur le niveau scolaire, de peur de révéler des enfants de moins de 13 ans, dont la loi COPPA protège les données. « Si la FTC apprend l’existence de ce sondage, elle pourrait nous en demander les résultats », notait Adam Wang sur la messagerie interne, à propos de l’autorité américaine de protection des consommateurs. Eric Han, responsable de la sécurité de TikTok entre 2019 et 2023, a signalé en interne, dès 2020, un « effet de contagion » des contenus liés au suicide. Il a indiqué dans sa déposition que TikTok n’avait pas averti les parents des dangers de l’application.

La Commission européenne a accusé TikTok en juillet de mal protéger les comptes des mineurs, après avoir estimé en février que ses contrôles parentaux demandaient trop de temps et de connaissances techniques à la plupart des parents. Ses conclusions sont préliminaires, mais si Bruxelles les confirme, TikTok risque une amende jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial.