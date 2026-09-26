En avril 2025, Steve Marshall, procureur général de l’Alabama, a assigné TikTok et sa maison mère ByteDance en justice. Il reprochait à la plateforme d’avoir conçu son algorithme pour rendre les mineurs dépendants et de les exposer à des vidéos violentes ou qui incitent à l’automutilation. Mi-septembre, un juge texan a d’ailleurs conclu que TikTok avait trompé les familles sur son Mode restreint, qui ne protégeait pas les enfants de la nudité et de la violence.

L'Alabama devait ensuite être le premier État américain à plaider contre TikTok devant un jury sur la santé mentale des adolescents. Trois jours avant l’audience, les deux parties ont signé un accord de 100 à 300 millions de dollars. Pour l’instant, seuls les adolescents d’un État sur cinquante profiteront de ces nouvelles limites.

Fin août, Meta avait accepté une limite de deux heures par jour pour les mineurs de tout le pays, dans un accord à 18 milliards de dollars.