Les adolescents de l’Alabama seront bientôt limités à deux heures par jour sur TikTok, sauf accord d’un parent. La plateforme a accepté cette règle vendredi 25 septembre, dans un accord amiable avec l’État américain. Elle versera au moins 100 millions de dollars et évite le procès qui devait s’ouvrir lundi.
En avril 2025, Steve Marshall, procureur général de l’Alabama, a assigné TikTok et sa maison mère ByteDance en justice. Il reprochait à la plateforme d’avoir conçu son algorithme pour rendre les mineurs dépendants et de les exposer à des vidéos violentes ou qui incitent à l’automutilation. Mi-septembre, un juge texan a d’ailleurs conclu que TikTok avait trompé les familles sur son Mode restreint, qui ne protégeait pas les enfants de la nudité et de la violence.
L'Alabama devait ensuite être le premier État américain à plaider contre TikTok devant un jury sur la santé mentale des adolescents. Trois jours avant l’audience, les deux parties ont signé un accord de 100 à 300 millions de dollars. Pour l’instant, seuls les adolescents d’un État sur cinquante profiteront de ces nouvelles limites.
Fin août, Meta avait accepté une limite de deux heures par jour pour les mineurs de tout le pays, dans un accord à 18 milliards de dollars.
TikTok limitera les 13-17 ans à deux heures par jour
D’après l’accord déposé hier, TikTok devra appliquer ces règles à ses utilisateurs de 13 à 17 ans en Alabama. Par défaut, l’entreprise coupera leur accès au bout de deux heures d’utilisation quotidienne, et seul un parent pourra relever ce plafond. Entre minuit et 6 heures, les adolescents n’auront plus accès à l’application. Ils ne recevront aucune notification de 22 heures à 7 heures ni pendant les heures de cours, et leurs messages privés seront eux aussi restreints sur ces créneaux. TikTok leur proposera aussi des « pauses productives » après 15, 60 puis 90 minutes d'utilisation continue.
Leurs comptes seront privés par défaut, avec un fil d’actualité non personnalisé, et les filtres qui imitent les effets d’une chirurgie esthétique leur seront interdits. L'entreprise a en outre promis de renforcer la vérification de l’âge et d’empêcher les adultes de repérer facilement les comptes d’adolescents. En cas d’échanges suspects entre un adolescent et un adulte, TikTok devra prévenir les parents.
Comme le relève DigitalTrends, dans sa plainte, l’Alabama reliait l’usage de TikTok à une forte hausse des passages aux urgences pour automutilation chez les jeunes. « Ce soir, ils peuvent dormir plus sereinement en sachant que de vraies protections sont en place pour mettre leurs enfants à l’abri des dangers de l’addiction aux réseaux sociaux », a lancé Steve Marshall à l’adresse des parents de l’État. Aux États-Unis, l’application est exploitée depuis janvier 2026 par la coentreprise TikTok USDS Joint Venture. Son porte-parole a répondu que cet accord « renforce notre engagement et notre objectif principal d’améliorer en permanence nos solides outils de sécurité pour protéger les adolescents ». Dans le texte signé, TikTok ne reconnaît cependant aucune faute et rejette les accusations de l'Alabama.
TikTok paiera davantage si d’autres États signent
L’entreprise devra verser 100 millions de dollars à l’Alabama sous 45 jours. L’État pourra toucher jusqu’à 300 millions de dollars sous conditions. Sur cette somme, 183,8 millions de dollars au maximum seront versés si d’autres États concluent eux aussi un accord amiable avec TikTok dans un délai fixé.
Meta, de son côté, a accepté fin août de payer jusqu'à 18 milliards de dollars sur dix ans à 52 procureurs généraux américains. Sur ce total, 5,3 milliards ne seront versés que si TikTok et YouTube adoptent des mesures équivalentes. Les mineurs d’Instagram et de Facebook seront limités à deux heures par jour et privés d’accès entre minuit et 6 heures, avec des rappels à 15, 60 et 90 minutes d’utilisation. Dans son accord avec l’Alabama, TikTok a accepté ces chiffres à l'identique.
D'après l’analyse de TechPolicy.Press, Meta devra en outre appliquer des restrictions plus sévères si ses concurrents signent des engagements de ce niveau. Ses applications seraient alors limitées à 60 minutes par jour chacune, avec un couvre-feu de 22 heures à 7 heures. Au Texas, le juge Cory Liu doit fixer en octobre les sanctions civiles contre TikTok pour les promesses de son Mode restreint.