NVIDIA conçoit la puce graphique de la RTX 5090, la GB202, et vend une version maison de la carte, la Founders Edition. Les autres modèles sont assemblés par des fabricants partenaires, dont Zotac. Cette marque est celle du groupe PC Partner, fondé à Hong Kong en 1997 et installé aujourd’hui à Singapour. Depuis 2006, le groupe monte des puces NVIDIA sur ses cartes graphiques, puis les revend à des distributeurs tels qu’Oderço, qui approvisionnent ensuite les boutiques.

NVIDIA a lancé la carte à 1 999 dollars en janvier 2025. En France, sa boutique affiche la Founders Edition à 2 099 euros sans la livrer à ce prix, et propose encore des modèles de partenaires, mais à partir de 6 699 euros. Les joueurs en 4K veulent ses 32 Go de mémoire GDDR7, et les entreprises qui font tourner des modèles d’IA en local les réclament tout autant. Le site hongkongais HKEPC a publié mi-septembre des photos de palettes entières de RTX 5090 encore dans leurs boîtes, chez des assembleurs de serveurs d’IA. Ces sociétés achètent la carte en gros, au volume de la cargaison perdue par Oderço.

Une semaine avant l’intervention de Jeff Fisher, plusieurs leakers ont affirmé que NVIDIA réservait à ses cartes professionnelles RTX PRO les puces GB202, qui équipent la RTX 5090. Le dirigeant a démenti l’arrêt de la carte, sans donner le moindre volume de livraison. « La chaîne d’approvisionnement est effectivement un peu contrainte », a-t-il reconnu devant la presse taïwanaise. À São Paulo, Oderço attend des nouvelles de ses deux palettes.