Son président, Oderço Matos, a raconté l’affaire dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de la société, installée à Maringá, dans l’État du Paraná. L’importateur fait venir du matériel de l’étranger depuis 2008 et compte 38 ans d’activité. « En tout ce temps, aucune de nos cargaisons n’a disparu. Jusqu’à maintenant », a lancé le dirigeant, d’après la chaîne économique Times Brasil. Le distributeur a donné l’alerte au moment où Jeff Fisher, vice-président senior de NVIDIA, venait de démentir l’arrêt de la RTX 5090 à Taipei, mais en reconnaissant une chaîne d’approvisionnement sous tension. Rare et revendue à prix d’or, la carte ferait un butin de choix si les palettes ont été volées, mais Oderço ne sait toujours pas où chercher sa marchandise dans l’aéroport.
Une seule version des faits, celle du distributeur
D’après le récit de l’entreprise relayé par Times Brasil, les deux palettes ont bien été reçues au terminal de Guarulhos, puis plus personne ne les a retrouvées aux étapes suivantes. Oderço dit avoir multiplié les démarches pour récupérer sa marchandise, et l’importateur échange avec les autorités aéroportuaires, précise le site brésilien Adrenaline. Dans sa vidéo, Oderço Matos n’explique ni à quelle étape de la manutention l’entreprise a perdu leur trace, ni qui serait responsable de leur disparition. Wccftech n’a trouvé, dans les articles brésiliens, aucune mention d’une enquête de police ni d’une déclaration de l’exploitant de l’aéroport.
Le distributeur n’a pas donné non plus le nombre de cartes. Avec 2,5 millions de réais, un client brésilien repartirait d’une boutique avec une cinquantaine de RTX 5090, puisque certains modèles approchent 50 000 réais en magasin. Oderço parle d’un prix d’achat, forcément plus bas, et ses palettes contenaient donc sans doute davantage de cartes.
Une carte assemblée par Zotac, achetée à la palette pour l’IA
NVIDIA conçoit la puce graphique de la RTX 5090, la GB202, et vend une version maison de la carte, la Founders Edition. Les autres modèles sont assemblés par des fabricants partenaires, dont Zotac. Cette marque est celle du groupe PC Partner, fondé à Hong Kong en 1997 et installé aujourd’hui à Singapour. Depuis 2006, le groupe monte des puces NVIDIA sur ses cartes graphiques, puis les revend à des distributeurs tels qu’Oderço, qui approvisionnent ensuite les boutiques.
NVIDIA a lancé la carte à 1 999 dollars en janvier 2025. En France, sa boutique affiche la Founders Edition à 2 099 euros sans la livrer à ce prix, et propose encore des modèles de partenaires, mais à partir de 6 699 euros. Les joueurs en 4K veulent ses 32 Go de mémoire GDDR7, et les entreprises qui font tourner des modèles d’IA en local les réclament tout autant. Le site hongkongais HKEPC a publié mi-septembre des photos de palettes entières de RTX 5090 encore dans leurs boîtes, chez des assembleurs de serveurs d’IA. Ces sociétés achètent la carte en gros, au volume de la cargaison perdue par Oderço.
Une semaine avant l’intervention de Jeff Fisher, plusieurs leakers ont affirmé que NVIDIA réservait à ses cartes professionnelles RTX PRO les puces GB202, qui équipent la RTX 5090. Le dirigeant a démenti l’arrêt de la carte, sans donner le moindre volume de livraison. « La chaîne d’approvisionnement est effectivement un peu contrainte », a-t-il reconnu devant la presse taïwanaise. À São Paulo, Oderço attend des nouvelles de ses deux palettes.