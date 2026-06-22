Plus grande, plus belle, plus moderne et plus richement dotée, la ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 est la carte de tous les superlatifs.
Pour les 20 ans de sa marque Republic of Gamers – plus connue par l'acronyme ROG –, ASUS a mis les petits plats dans les grands avec une carte graphique déjà présentée au cours du dernier Computex, début juin.
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Une carte graphique prévue pour fin juillet
Colin avait couvert le Computex 2026 de Taipei pour Clubic et, logiquement, il s'était attardé sur les nombreuses cartes graphiques GeForce RTX 5090 que l'on retrouvait chez à peu près tous les fabricants.
Pourtant hors de portée de la plupart des bourses, cette carte graphique – le plus puissant modèle NVIDIA – était à l'origine de modèles plus délirants les uns que les autres, mais c'est sans doute la version ROG Astral Edition 20 qui était la plus impressionnante.
Sa base est logiquement proche de l’Astral « classique », mais ASUS s'est mis en tête de lui ajouter rien de moins qu’un écran AMOLED incurvé, placé sur la tranche de la carte. ASUS explique que son écran peut afficher des images statiques, mais aussi des visuels 3D ou des animations personnalisées.
Un tel accessoire est également pour afficher des données de surveillance en temps réel du matériel. ASUS explique par ailleurs que sa carte graphique sera overclockée de base, avec une fréquence de 2,76 GHz, et la marque précise qu'elle sera en mesure de supporter jusqu’à 800 W d’alimentation.
La ROG GeForce RTX 5090 Astral d’ASUS en Edition 20. ©Colin Golberg pour Clubic
Une gamme complète pour les 20 ans de ROG
Suite à une indiscrétion de la branche Allemagne/Autriche/Suisse du groupe, nos confrères de VideoCardz ont eu vent du prix et de la disponibilité de cette carte qui, plus que jamais, sera une exception !
En effet, alors que le lancement est attendu pour fin juillet/début août, au moins dans les trois pays concernés, il faut s'attendre à un tarif complètement délirant de 5 799 euros. Cela en fait la GeForce RTX 5090 la plus chère sur le marché : rappelons que NVIDIA avait lancé sa FE à 2 099 euros.
Précision utile au passage, la ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 ne sera qu'un des produits estampillés « Edition 20 ». Les 20 ans de la marque ROG sont l'occasion pour ASUS de mettre les petits plats dans les grands avec de multiples références couvrant à peu près tous les secteurs.
Ainsi, plus ou moins dans les mêmes eaux que la carte graphique, ASUS va lancer un bundle associant une carte mère ROG Crosshair X870E Edition 20 et le kit AiO ROG RYUJIN 360 Edition 20 pour un tarif, là encore, complètement délirant : on parle ici de 2 999 euros.
Avant cela, dès le début du mois de juillet, ASUS va lancer le ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20, un moniteur 26,5 pouces à technologie WOLED doté d'une définition QHD et d'une fréquence de 540 Hz. Son prix ? Peut-être un peu moins dingue, mais tout de même : 1 299 euros.
Enfin, la gamme Edition 20 se complètera d'un bloc d'alimentation ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 d'une puissance, oui, de 3 000 watts pour un tarif de 999 euros. Même tarif pour le siège ROG Destrier Edition 20 alors que les deux appareils devraient être lancés entre fin août et début septembre.
La fenêtre de sortie est la même pour les « petits accessoires ». Entre fin août et début septembre, donc pour le clavier ROG Azoth Extreme Edition 20 (629 euros), la souris ROG Harpe II Extreme Edition 20 (269 euros), le routeur ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20 (810 euros) et le boîtier ROG GR20 Edition 20 (479,90 euros). Après tout, on n'a qu'une seule fois 20 ans !