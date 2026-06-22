Suite à une indiscrétion de la branche Allemagne/Autriche/Suisse du groupe, nos confrères de VideoCardz ont eu vent du prix et de la disponibilité de cette carte qui, plus que jamais, sera une exception !

En effet, alors que le lancement est attendu pour fin juillet/début août, au moins dans les trois pays concernés, il faut s'attendre à un tarif complètement délirant de 5 799 euros. Cela en fait la GeForce RTX 5090 la plus chère sur le marché : rappelons que NVIDIA avait lancé sa FE à 2 099 euros.

Précision utile au passage, la ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 ne sera qu'un des produits estampillés « Edition 20 ». Les 20 ans de la marque ROG sont l'occasion pour ASUS de mettre les petits plats dans les grands avec de multiples références couvrant à peu près tous les secteurs.