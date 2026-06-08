Présenté au dernier Computex, le ROG NUC 16 édition 20 célèbre les 20 ans de Republic of Gamers avec une promesse spectaculaire : concentrer une GeForce RTX 5090, un processeur Core Ultra 9 et un solide système de refroidissement dans le boîtier le plus compact possible.
Asus tient l'un des mini-PC les plus démonstratifs du Computex 2026. Le ROG NUC 16 édition 20 réussit en effet le tour de force d'embarquer un GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 pour portable dans un châssis de seulement 3 litres. Habillée de noir et d'or, la machine conçue pour célébrer les 20 ans de la gamme Republic of Gamers peut aussi bien être posée à la verticale qu'à l'horizontale sur un bureau. Une vitrine technologique qui démontre le savoir-faire de la marque et qui, reconnaissons-le, fait saliver d'envie.
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Un mini-PC avec très peu de compromis apparents
Le ROG NUC 16 édition 20 ne mise pas seulement sur son look semi-transparent et ses touches dorées. Asus l'équipe d'un processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 cœurs au total), d'une GeForce RTX 5090 Laptop GPU avec 24 Go de mémoire GDDR7, de mémoire vive DDR5 à 6400 MHz jusqu'à 128 Go et de deux emplacements SSD M.2 PCIe, dont un Gen 5.
Une machine musclée qui vise autant les joueurs que les créateurs à la recherche de ce qui se fait quasiment le mieux en traitement 3D (ray tracing, DLSS 4.5, etc.) et vidéo, mais aussi IA pour faire tourner des modèles locaux, des LLM quantifiés ou des agents IA, selon leur taille et les ressources mémoire disponibles. Et même s'il s'agit de composants conçus pour les ordinateurs portables, Asus a prévu une dissipation thermique pouvant atteindre les 175 watts pour le processeur graphique et une dissipation totale de 300 watts à répartir entre le CPU et le GPU à pleine charge. Pour tenir ces chiffres, le fabricant mise sur trois ventilateurs internes, une chambre à vapeur unifiée et un dissipateur dédié au SSD.
Petit format, très grosse facture en vue
Côté connectique, Asus ne joue pas petit bras non plus. Le ROG NUC 16 édition 20 embarque du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, de l'Ethernet 2,5 GbE, du Thunderbolt 4 (via un port USB-C), du HDMI 2.1 (x2 FRL) et du DisplayPort 2.1 (x2), avec donc la possibilité de relier jusqu'à cinq écrans 4K au ROG NUC 16 édition 20.
Et si Asus se montre généreux sur la connectique USB Type-A (version 3.2 Gen 2 et quatre ports), signalons la présence d'un seul port USB-C, ce qui nous paraît un peu chiche sur une telle machine. La conception du châssis permettrait par ailleurs d'accéder sans aucun outil à la mémoire vive et au stockage, un vrai plus sur un ordi aussi compact (28,2x18,95x5,65 cm, 3,12 kg).
Le prix de cette machine d'exception n'a pas encore été communiqué, mais il y a peu de chances que cette édition 20 ait été pensée pour devenir populaire. Elle ressemble davantage à une démonstration de force, destinée à montrer tout le savoir-faire d'Asus en matière d'intégration et de conception de mini-PC. Une façon de rappeler que, dans l'informatique aussi, small is beautiful.