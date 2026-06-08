Petit format, très grosse facture en vue

Côté connectique, Asus ne joue pas petit bras non plus. Le ROG NUC 16 édition 20 embarque du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, de l'Ethernet 2,5 GbE, du Thunderbolt 4 (via un port USB-C), du HDMI 2.1 (x2 FRL) et du DisplayPort 2.1 (x2), avec donc la possibilité de relier jusqu'à cinq écrans 4K au ROG NUC 16 édition 20.

Et si Asus se montre généreux sur la connectique USB Type-A (version 3.2 Gen 2 et quatre ports), signalons la présence d'un seul port USB-C, ce qui nous paraît un peu chiche sur une telle machine. La conception du châssis permettrait par ailleurs d'accéder sans aucun outil à la mémoire vive et au stockage, un vrai plus sur un ordi aussi compact (28,2x18,95x5,65 cm, 3,12 kg).