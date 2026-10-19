Lors de ce premier test, en décembre 2025, 69 salariés du bureau de San Francisco ont laissé des agents Claude acheter et revendre des objets à leur place. En secret, une partie d'entre eux était représentée par Haiku 4.5, le plus petit modèle de la maison, et non par Opus 4.5. À objet identique, un agent Opus a obtenu en moyenne 3,64 dollars de plus à la vente, alors que les deux groupes ont donné à leurs accords des notes d'équité quasi identiques, 4,05 et 4,06 sur 7. Anthropic avoue là une conséquence gênante. Sur de vrais marchés, « les perdants pourraient ne même pas se rendre compte qu'ils sont désavantagés ».

L'entreprise a retrouvé cet avantage dans une seconde expérience, publiée fin septembre, où 201 salariés de six bureaux ont échangé des livres grâce à leurs agents. La moitié des agents devaient se montrer « impitoyables », l'autre moitié veiller en plus à ce que chacun reparte avec un livre. Les seconds ont accepté deux fois plus souvent un livre moins bien classé. Dans le score calculé à partir du classement établi par Claude, un agent impitoyable a gagné 0,02 point sur un agent coopératif, et un agent sous Opus 0,12 point sur un agent sous Haiku. Autrement dit, vous gagnez davantage à choisir un modèle puissant qu'à soigner vos instructions.

Et ce modèle a un prix. Aux États-Unis, des agents personnels négocient les factures de leurs utilisateurs avec les services clients. OpenAI réserve ses dots, qui tournent sur GPT-6 Astra, aux abonnés Pro et Business Premium de ChatGPT, et Meta fait payer un abonnement aux utilisateurs qui dépassent l'usage gratuit de Muse. Michelle Vaccaro voit dans ces agents une chance pour ceux qui n'avaient ni le temps ni les moyens de payer un négociateur. Mais si les plus performants sont d'abord réservés aux plus aisés, ils pourraient « renforcer les avantages existants et creuser les inégalités de pouvoir de négociation », prévient-elle dans le Financial Times.

En France, l'Autorité de la concurrence relayait en juillet la crainte d'une collusion algorithmique, exprimée par plusieurs entreprises qu'elle avait interrogées, si les agents venaient à négocier les prix entre eux. Elle réclamait aussi des standards ouverts pour le commerce agentique, afin qu'aucune entreprise dominante ne dicte seule les règles de ce marché.