Les nouveaux vidéoprojecteurs Horizon 30 de XGIMI arrivent en précommande en France, avec des tarifs allant de 1 999 à 2 999 €. Pourtant, les trois modèles partagent l'essentiel de leurs caractéristiques. De quoi s'interroger sur l'intérêt de monter en gamme.
Déjà aperçue en Chine sous le nom RS30, puis présentée ensuite à l'IFA, la nouvelle génération Horizon 30 promet notamment de corriger l'une des faiblesses que nous avions relevées lors de notre test de l'Horizon 20 Max : le contraste et la profondeur des noirs.
Pour y parvenir, XGIMI associe sa source triple laser RGB à un nouveau système de double iris intelligent. Une évolution commune aux Horizon 30 Pro, Max et Ultra Max, qui disposent également de la 4K à 120 Hz, du VRR, d'un zoom optique et d'un lens shift.
Plus de contraste, mais pas forcément plus de luminosité
L'Horizon 30 Pro revendique 4 800 lumens ISO et un contraste natif de 8 000:1, contre 5 300 lumens et 9 000:1 pour le Max. L'Ultra Max pousse ces valeurs à 6 000 lumens et 10 000:1.
Mais un chiffre interpelle car l'Horizon 20 Max annonçait déjà 5 700 lumens ISO. Son successeur, l'Horizon 30 Max, affiche donc une luminosité inférieure d'environ 7 %. XGIMI revendique pourtant jusqu'à 15 % de luminosité supplémentaire à l'échelle de la nouvelle gamme, une comparaison qui ne correspond donc pas à ces deux modèles précis.
La véritable ambition de cette génération semble ainsi résider dans l'amélioration du contraste plutôt que dans la course aux lumens. Le constructeur revendique d'ailleurs un contraste natif jusqu'à sept fois supérieur à celui de la génération précédente, une promesse qui reste à vérifier en conditions réelles.
|Comparatif des XGIMI Horizon 30
|Caractéristiques
|Horizon 30 Pro
|Horizon 30 Max
|Horizon 30 Ultra Max
|Luminosité ISO
|4 800 lm
|5 300 lm
|6 000 lm
|Contraste natif annoncé
|8 000:1
|9 000:1
|10 000:1
|4K à 120 Hz / VRR
|Oui
|Oui
|Oui
|Double iris / lens shift
|Oui
|Oui
|Oui
|Audio Harman Kardon
|2 × 12 W
|2 × 12 W
|2 × 12 W
|Prix de précommande
|1 999 €
|2 499 €
|2 999 €
|Prix public
|2 499 €
|2 799 €
|3 299 €
Entre les trois Horizon 30, les gains de luminosité sont relativement contenus : environ 10 % pour le Max face au Pro, et 25 % pour l'Ultra Max. À taille d'image et conditions identiques, le premier écart devrait être peu perceptible. Le second pourrait davantage compter sur une très grande base de projection ou dans une pièce moins bien obscurcie.
Pour le reste, les trois modèles disposent des mêmes caractéristiques essentielles : Google TV, audio Harman Kardon de 2 × 12 W, dimensions identiques et fonctions gaming communes, avec une latence annoncée de 1,9 ms en 4K à 120 Hz. La montée en gamme ne s'accompagne donc pas d'équipements supplémentaires majeurs.
L'Horizon 30 Pro, le choix le plus rationnel jusqu'au 31 octobre ?
Côté tarifs, XGIMI propose jusqu'au 31 octobre l'Horizon 30 Pro à 1 999 €, contre 2 499 € pour le Max et 2 999 € pour l'Ultra Max. Chaque montée en gamme coûte donc 500 € supplémentaires.
Les précommandes comprennent également un support au choix, pied de sol ou fixation plafond, ainsi que deux paires de lunettes 3D. Un coupon de réduction de 500 € pour l'écran XGIMI Ascend figure aussi dans les packs proposés.
Après cette période, les prix publics passeront respectivement à 2 499 €, 2 799 € et 3 299 €. L'écart entre le Pro et le Max sera alors ramené à 300 €, ce qui pourrait modifier l'intérêt de chacun. Les livraisons sont prévues début novembre pour les deux premiers modèles et vers la mi-novembre pour l'Ultra Max.
À 1 999 € en précommande, le Horizon 30 Pro apparaît donc comme le choix le plus rationnel sur le papier, puisqu'il conserve les principales nouveautés de cette génération. Pour une installation dans une pièce bien obscurcie, difficile de justifier d'emblée les 1 000 € supplémentaires demandés pour l'Ultra Max. En revanche, les adeptes des très grandes images auront davantage de raisons de considérer ce dernier.