Entre les trois Horizon 30, les gains de luminosité sont relativement contenus : environ 10 % pour le Max face au Pro, et 25 % pour l'Ultra Max. À taille d'image et conditions identiques, le premier écart devrait être peu perceptible. Le second pourrait davantage compter sur une très grande base de projection ou dans une pièce moins bien obscurcie.



Pour le reste, les trois modèles disposent des mêmes caractéristiques essentielles : Google TV, audio Harman Kardon de 2 × 12 W, dimensions identiques et fonctions gaming communes, avec une latence annoncée de 1,9 ms en 4K à 120 Hz. La montée en gamme ne s'accompagne donc pas d'équipements supplémentaires majeurs.