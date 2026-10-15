Avant de faire décoller son appareil, la gendarmerie conseille à tout pilote de vérifier si le lieu de prise de vue se trouve en agglomération ou en zone peuplée, car c’est ce qui rend la déclaration obligatoire. Le télépilote doit aussi consulter la carte des restrictions de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), accessible sur Géoportail, qui signale les secteurs interdits ou limités. Il n'y a ensuite plus qu'à envoyer sa déclaration au préfet dans les délais. Sur place, trois documents doivent être à portée de main, avec la déclaration d’activité, qui enregistre le pilote comme exploitant auprès de la DGAC, l’attestation d’assurance professionnelle et une pièce prouvant que le vol relève bien d’une mission professionnelle.