Le tribunal administratif de Grenoble a tranché vendredi 11 septembre et décidé que les drones du groupement de gendarmerie de Haute-Savoie ne pouvaient plus voler dans le cadre des recherches de personnes disparues ou des opérations de secours. La décision a été prise à la suite d'un recours déposé par l'association Vigie Liberté, qui dénonçait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Une position qui va faire débat.