John McBride, candidat républicain au Congrès, s'est lui aussi prononcé contre le projet, le qualifiant d'« atteinte totale à la vie privée ». Il a notamment souligné un point juridique sensible.

Les caméras de Flock Safety étant la propriété d'une entreprise privée, les citoyens ne peuvent pas recourir aux lois sur la liberté d'information pour savoir quelles données la société détient à leur sujet. Flock répond que les agences locales conservent le contrôle des données et que chaque vol de drone est consigné sur un tableau de bord public.