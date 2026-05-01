Le constructeur coréen Kia va déployer dès juin 2026 une version policière de son van électrique PV5, équipée de caméras 4K pilotées par intelligence artificielle et d'un drone à imagerie thermique embarqué. Un pilote conduit avec la police nationale sud-coréenne.
Le PV5 a d'abord été conçu pour le civil, pour livrer des colis ou destiné aux artisans qui parcourent la route au fil des chantiers. Le voilà converti en véhicule de patrouille pour la Metropolitan Preventive Patrol Unit de la police nationale sud-coréenne. Rien que ça.
Kia a officialisé fin avril 2026 ce partenariat avec la Korean National Police Agency, pour un déploiement en conditions réelles prévu en juin. La plateforme modulaire E-GMP.S du van, déjà déclinée en pick-up, fourgon réfrigéré ou camping-car, accueille cette fois un toit entièrement revu pour intégrer les équipements de surveillance.
Visuellement, le van arbore une livrée bleu et jaune sur carrosserie noir et blanc, des gyrophares LED et les insignes de la police nationale. Mais c'est bien sur le toit qu'on trouve le plus intéressant.
Un drone qui se recharge en roulant
Avec une telle signalétique, il est déjà impossible de confondre le Kia PV5 avec le van des surfeurs de la cote. Mais avec trois caméras IA en 4K qui assurent une couverture à 360 degrés sans angle mort, plus aucun doute, on est bien en présence d'un véhicule des forces de l'ordre.
Positionnées à l'avant et à l'arrière du van, elles analysent en temps réel les images pour détecter des armes : couteaux, battes, armes à feu, mais aussi des personnes au sol en détresse, ou encore de la fumée et des départs de feu. Le tout en alertant automatiquement le conducteur.
D'aucuns auront également remarqué ce toit réhaussé. Cette espèce de capucine ne loge pas une couchette. Quand le PV5 arrive sur les lieux d'une intervention, une trappe s'ouvre et un drone décolle automatiquement. Il prend en charge la surveillance aérienne des ruelles étroites ou des zones inaccessibles aux agents. Équipé d'une caméra thermique et d'un zoom optique 90x, il peut suivre un suspect en fuite et lire des plaques d'immatriculation à distance.
Une fois sa mission terminée, il retourne se poser sur sa station d'accueil et se recharge grâce au système V2L du PV5, qui utilise la batterie du van comme source d'alimentation directe. Kia n'a annoncé aucune modification du groupe motopropulseur ni de la batterie pour ce modèle de police.
Identifier un suspect dans une foule par ses vêtements
Au-delà de la détection de menaces immédiates, le logiciel embarqué dans les caméras va plus loin : comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, il peut identifier un individu dans une foule à partir de ses vêtements ou de ses accessoires, en temps réel. La police peut ainsi décrire l'apparence d'un suspect après un incident et laisser le système le retrouver dans les flux vidéo environnants, sans nécessairement recourir à la reconnaissance faciale.
Le PV5 surveille aussi les densités de foule, et alerte les autorités si une zone publique approche d'une saturation critique. Un outil de gestion d'événements autant que de répression.
Pour l'heure, ce véhicule de patrouille IA est exclusivement destiné à la Corée du Sud. Kia n'a fait aucune annonce concernant une extension à d'autres marchés mais la plateforme PV5 est déjà commercialisée en Europe. La Pat'Patrouille risque de trouver un sérieux concurrent.