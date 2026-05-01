Avec une telle signalétique, il est déjà impossible de confondre le Kia PV5 avec le van des surfeurs de la cote. Mais avec trois caméras IA en 4K qui assurent une couverture à 360 degrés sans angle mort, plus aucun doute, on est bien en présence d'un véhicule des forces de l'ordre.

Positionnées à l'avant et à l'arrière du van, elles analysent en temps réel les images pour détecter des armes : couteaux, battes, armes à feu, mais aussi des personnes au sol en détresse, ou encore de la fumée et des départs de feu. Le tout en alertant automatiquement le conducteur.

D'aucuns auront également remarqué ce toit réhaussé. Cette espèce de capucine ne loge pas une couchette. Quand le PV5 arrive sur les lieux d'une intervention, une trappe s'ouvre et un drone décolle automatiquement. Il prend en charge la surveillance aérienne des ruelles étroites ou des zones inaccessibles aux agents. Équipé d'une caméra thermique et d'un zoom optique 90x, il peut suivre un suspect en fuite et lire des plaques d'immatriculation à distance.

Une fois sa mission terminée, il retourne se poser sur sa station d'accueil et se recharge grâce au système V2L du PV5, qui utilise la batterie du van comme source d'alimentation directe. Kia n'a annoncé aucune modification du groupe motopropulseur ni de la batterie pour ce modèle de police.