Un drone multirotor tient entre 20 et 45 minutes en vol. Pour maintenir un essaim opérationnel pendant plusieurs heures lors d'un tremblement de terre ou d'une inondation, il faut préparer des rotations de batteries, des équipes au sol et une chaîne d'approvisionnement.

Puis il y a la réglementation. En 2026, voler hors ligne de vue au-dessus de zones peuplées exige des autorisations spéciales dans presque tous les pays. La FAA américaine a publié son projet de règlement BVLOS en août 2025, rouvert les commentaires en janvier 2026, et n'a toujours pas finalisé de règle à ce jour. En Europe, le cadre U-Space de l'EASA est en place, mais les vols urbains hors ligne de vue restent soumis à validation nationale au cas par cas.

Un essaim envoyé en urgence au-dessus d'une ville sinistrée devrait donc obtenir des dérogations en temps réel. Le vent fort et les basses températures réduisent par ailleurs significativement l'autonomie des batteries LiPo qui équipent la majorité des drones civils, car l'appareil consomme davantage d'énergie pour compenser.

Cela n'empêche pas Ying Wang de voir plus loin. « À l'avenir, on pourra déployer ces réseaux aériens à l'aide de drones et d'autres véhicules volants, comme les taxis volants », dit-il.