La Cour de cassation a confirmé, il y a quelques jours, la géolocalisation des distributeurs de Mediaposte, une filiale du groupe La Poste. Un arrêt qui fera date sur la question de la surveillance numérique des employés.
Dans un arrêt très récent du 18 mars 2026, la Cour de cassation a validé la géolocalisation des salariés de Mediaposte, filiale de La Poste, mettant fin au passage à dix ans de bataille judiciaire. Depuis 2015, l'entreprise équipait ses 10 000 distributeurs de prospectus d'un boîtier GPS enregistrant leur position toutes les dix secondes pour contrôler leur temps de travail. Derrière ce litige assez technique se cachait une question de fond, valable pour tous les salariés : jusqu'où un employeur peut-il aller pour surveiller ses équipes grâce aux outils numériques ?
Distrio, le boîtier qui a mis le feu aux poudres dans les tournées de distribution
Mediaposte emploie 10 000 distributeurs chargés de déposer des prospectus publicitaires et journaux gratuits dans les boîtes aux lettres. Ces salariés travaillent seuls, à mi-temps, sur des tournées en extérieur, et ils sont impossibles à surveiller par un responsable. Le problème, c'est qu'en 2012, le Conseil d'État a annulé le décret qui dispensait ces entreprises de contrôler précisément les heures réellement travaillées par leurs distributeurs. Mediaposte s'est donc retrouvée dans l'obligation de trouver un système de mesure du temps de travail fiable, sans vraiment savoir comment.
Pour répondre à cette obligation, Mediaposte a choisi la technologie, avec le boîtier Distrio, que chaque distributeur active lui-même en début de tournée et qui enregistre sa position GPS toutes les dix secondes. Après quatorze réunions de négociation infructueuses, la CGT, FO et SUD avaient refusé de signer l'accord. En février 2015, l'entreprise passait en force et déployait le dispositif seule, sans l'aval des syndicats, ce qui avait aussitôt déclenché la guerre judiciaire.
La Fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications avait alors attaqué le dispositif en justice. En 2018, la Cour de cassation a décidé de lui donner raison sur un point précis : avant d'autoriser la géolocalisation, les juges auraient dû vérifier qu'il n'existait aucune autre solution moins intrusive pour mesurer le temps de travail. L'affaire était donc repartie devant la cour d'appel de Lyon, qui avait à nouveau validé Distrio, en avril 2024, avant de remonter une dernière fois jusqu'à la Cour de cassation.
GPS et vie privée au travail : deux droits fondamentaux face à face
En droit français, géolocaliser un salarié n'est autorisé que si deux conditions sont réunies en même temps. La première condition est que le salarié ne doit pas être libre d'organiser son travail comme il l'entend. Il n'est ici pas utile de lui accorder une autonomie d'un côté tout en le pistant en permanence de l'autre. Ensuite, aucun autre moyen, même moins performant, ne doit permettre de contrôler la durée effective du travail. Si l'une de ces deux conditions fait défaut, le GPS est illégal, point.
L'Europe va dans le même sens. En 2019, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a imposé à tous les employeurs européens de se doter d'un outil capable de mesurer précisément le temps de travail quotidien de chaque salarié, pour protéger leur santé et garantir le respect des durées maximales légales. Or, dans le secteur de la distribution, les méthodes traditionnelles comme les feuilles de route ou les estimations horaires prévues par la convention collective ne remplissent pas ce critère. Il fallait donc trouver autre chose.
Les deux camps ne voyaient pas les distributeurs de la même façon. Pour le syndicat, ces salariés organisaient librement leurs horaires dans la journée, une autonomie suffisante pour interdire toute géolocalisation. Mediaposte estimait que le circuit était imposé, que les documents à distribuer étaient fixés, que les destinataires étaient déterminés, et que les délais étaient stricts. La seule vraie liberté du distributeur ? Décider à quelle heure il sort de chez lui. Pas de quoi parler d'autonomie, selon l'entreprise.
Un feu vert encadré, pas un blanc-seing pour surveiller les salariés
Le 18 mars 2026, la Cour de cassation a définitivement donné tort au syndicat. Les juges estiment que les distributeurs ne bénéficiaient pas d'une liberté d'organisation suffisante pour interdire la géolocalisation, et que Mediaposte n'avait tout simplement pas d'autre choix. Les alternatives avaient pourtant été passées en revue une à une : les déclarations d'heures remplies par les salariés eux-mêmes, jugées invérifiables ; les badgeuses GPS sans suivi continu, trop imprécises ; l'accompagnement d'un responsable en tournée, trop coûteux. Aucune ne tenait la route.
La Cour souligne également que Distrio n'est pas un outil de surveillance permanente. Une fois la tournée terminée et le boîtier éteint, plus aucune donnée n'est collectée, et les pauses et déplacements personnels restent invisibles. Les trajets enregistrés ne sont d'ailleurs pas stockés directement par Mediaposte, mais confiés à un tiers indépendant. L'employeur ne suit donc pas ses salariés en direct. Et concrètement, personne n'ira éplucher les données d'un distributeur à moins que son temps enregistré ne dépasse de plus de 5% le temps prévu sur la semaine.
Attention, cet arrêt ne donne pas pour autant carte blanche à tous les employeurs. La règle reste la même, c'est-à-dire que si une alternative moins intrusive existe, même imparfaite, la géolocalisation est interdite. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, et la Cour de cassation le maintient fermement. Un garde-fou essentiel à l'heure où les outils de surveillance numérique envahissent le monde du travail, des logiciels qui mesurent l'activité des employés à distance aux badges connectés, en passant par les algorithmes d'analyse de productivité. La technologie avance vite ; le droit, lui, pose des limites.