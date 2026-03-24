Attention, cet arrêt ne donne pas pour autant carte blanche à tous les employeurs. La règle reste la même, c'est-à-dire que si une alternative moins intrusive existe, même imparfaite, la géolocalisation est interdite. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, et la Cour de cassation le maintient fermement. Un garde-fou essentiel à l'heure où les outils de surveillance numérique envahissent le monde du travail, des logiciels qui mesurent l'activité des employés à distance aux badges connectés, en passant par les algorithmes d'analyse de productivité. La technologie avance vite ; le droit, lui, pose des limites.