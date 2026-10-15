Que se passe-t-il si vous installez Googlebook OS sur votre Chromebook ?

Sur Reddit, un internaute partage son bidouillage pour tenter d'installer le nouvel OS de Google sur sa machine. Le projet a pris quelques jours et, après avoir mis les mains dans le cambouis, le système lui paraît fluide. Selon lui, il peut même s'avérer plus rapide que ChromeOS dans certaines situations. L'expérience a été faite sur un Chromebook Plus d'ASUS doté d'un Core i5-1235u, épaulé par 16Go de mémoire vive LPDDR5, et 256Go de stockage.