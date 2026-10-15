Que se passe-t-il si vous installez Googlebook OS sur votre Chromebook ?

Google n'a pas encore dévoilé la liste des Chromebook qui seront en mesure de migrer vers son nouvel OS Googlebook. Un utilisateur de Reddit a toutefois pris le pari de l'installer sur sa machine actuelle, un Chromebook Plus d'ASUS.
Les premiers Googlebook, affichés à plus de 1 000 dollars, viennent à peine d'arriver. Et si certains Chromebook pourront eux aussi profiter du système, certains n'ont pas l'intention d'attendre plus longtemps. Quitte à se retrouver avec un OS incomplet.
Plusieurs jours de bricolage pour un système fluide mais incomplet
Sur Reddit, un internaute partage son bidouillage pour tenter d'installer le nouvel OS de Google sur sa machine. Le projet a pris quelques jours et, après avoir mis les mains dans le cambouis, le système lui paraît fluide. Selon lui, il peut même s'avérer plus rapide que ChromeOS dans certaines situations. L'expérience a été faite sur un Chromebook Plus d'ASUS doté d'un Core i5-1235u, épaulé par 16Go de mémoire vive LPDDR5, et 256Go de stockage.
Mais, à ce stade, tout ne fonctionne pas. C'est notamment le cas du Wi-Fi, de l'audio et de l'intégration avec les Pixel. Il semblerait donc qu'il manque encore plusieurs pilotes pour assurer la compatibilité de tous les composants.
Pour rappel, Googlebook OS repose sur la pile technologique d'Android avec l'interface de bureau de ChromeOS par-dessus. Google a promis de faire migrer certains Chromebook récents vers ce système, sans dire lesquels ni quand. Fin septembre, nous rapportions que Google fixait à 2034 la fin des mises à jour d'un Chromebook acheté en 2026, soit huit ans au lieu des dix promis. Google s'est engagé à continuer de prendre en charge les Chromebook récents éligibles pendant la transition.
Précédemment, quelques bidouilleurs avaient déjà fait démarrer Googlebook OS sur des Mac Silicon dotés de 16 Go de mémoire vive.